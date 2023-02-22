Врач Захарченко назвала 6 правил питания, которые помогут справиться с целлюлитом

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«Апельсиновая корка» может заставить паниковать любую женщину, заметившую этот дефект на своей коже. Почему вообще появляется целлюлит, какие болезни и состояния его «усиливают» и есть ли простые способы от него избавиться, объяснила врач.В преддверии летнего сезона многие женщины начинают задумываться о том, как они выглядят в купальнике, и придирчиво высматривать недостатки своей фигуры. Один из самых неприятных признаков отклонений от стандартов красоты, который дамы боятся увидеть в зеркале, — целлюлит.Дерматолог объяснила, по каким причинам он появляется — некоторые из них далеко не самые очевидные, и какие состояния и болезни могут «усиливать» целлюлит.врач-дерматокосметолог, специалист по контурной пластике, мезотерапии, ботулинотерапии и antiage-медицине, главный куратор медицинского и косметологического направлений компании «Первый живой коллаген»Причины целлюлитаМного соли в рационе— Даже обычная пища в кафе и ресторанах пересолена, — предупреждает врач-дерматолог Татьяна Захарченко. — С возрастом наш организм становится более чувствительным к соли, и у нас легко появляются отеки, а как следствие — целлюлит.Привычка есть на ночь— Съеденная на ночь пища, особенно если вам уже больше 40, ведет к отекам. Избыточный алкоголь тоже вызывает их. Сочетание еды и спиртного на ночь — это отеки на три дня, — предупреждает врач.Недостаточный питьевой режим— Недостаток воды ведет к загущению лимфы. Это тоже провоцирует целлюлит, — говорит эксперт.Сидячий образ жизни— Он ведет к тому, что наши мышцы становятся, как тряпочки, — они практически не сокращаются и не помогают току лимфы. И это вызывает отеки и целлюлит, — говорит дерматолог.Стрессы и недосып— Они ведут к хроническому повышению кортизола. И тоже провоцируют усиление отечности и выраженности целлюлита, — говорит доктор.Любые хронические заболевания— Тонзиллиты, болезни лор-органов также вызывают затруднение лимфообращения и отечность, «усиливают» целлюлит, — поясняет эксперт.Скрытый гипотиреоз, анемия, инсулинорезистентность— Все эти болезни и состояния усиливают целлюлит, — предупреждает дерматолог.Вторая половина менструального цикла— С 14-го дня цикла до наступления месячных — время, когда в организме женщины «орудует» прогестерон. Этот гормон также приводит к повышенной отечности и выраженным проявлениям целлюлита, — объясняет Татьяна Захарченко.Варикозное расширение вен— Если врач говорит о необходимости операции, то лучше ему поверить: вы все равно ее сделаете. Лучше прооперироваться раньше, пока масштаб проблемы меньше. Малоинвазивных методов сейчас достаточно, — рассказывает врач-дерматолог.Как справиться с целлюлитом— Если вы набрали вес и заметили на коже целлюлит, то нужно похудеть, но не обеднять питание, — советует эксперт. — Норма белка — около 80 граммов в сутки, жира — около 60 граммов, углеводов — 100 граммов и ниже. Пока вы не уменьшите в объеме раздутые адипоциты (клетки жировой ткани), все остальное бессмысленно.6 правил питания:Завтрак: преимущественно яйца в сочетании с овощами или творог с йогуртом.Обед: белковая пища (птица, нежирная говядина, рыба), тоже в сочетании с овощами. Плюс гарнир. Но не более 100 граммов в готовом виде.Перекус: фрукты или ягоды (не более 200 граммов за раз).Ужин: в идеале это рыба или морепродукты и овощи (в виде салатов, гриль или тушеные).Исключить: сладости, фастфуд, колбасные и кондитерские изделия, снеки, сухарики, фруктовый сок, маринованные овощи и соленья.Питьевой режим: один литр на 30 кг массы тела. И обязательно нужно движение!— Важно понимать, что в небольшом количестве целлюлит является нормой, и даже при соблюдении правильной диеты, режима сна, отдыха и физической активности могут остаться незначительные его проявления, — поясняет врач.Дополнительные методы— Существует множество процедур, направленных на избавление от целлюлита, например ручной массаж, гидромассаж, — рассказывает Татьяна Захарченко. — Глубокое воздействие на мягкие ткани позволяет сделать кожу гладкой и упругой, избавиться от отеков. Также популярностью пользуются косметические обертывания, однако эта процедура помогает скорее улучшить внешний вид кожи, чем избавиться от целлюлита.Стоит помнить, что наилучший результат достигается в комплексе, напоминает эксперт, — важны регулярная физическая активность и оздоравливающие процедуры, сбалансированное питание и прием витаминов.