Диетолог Тихомирова назвала продукты, которые портят внешность

Отеки и морщины могут усугубляться при неправильном питании, убеждена диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.Пакетированные соки, как и свежевыжатые, по мнению эксперта, вредны.«Когда мы выпиваем небольшой стаканчик сока, примерно 300 грамм, мы получаем около 45 грамм сахара (9 чайных ложек сахара)», — отметила диетолог.Сахар способствует набору веса и ускоряет старение кожи, заявила специалист. На внешности отражаются и сильно переработанные продукты, как то полуфабрикаты, колбаса и сосиски, а также картофель, рис. Последние, по словам диетолога, вызывают отеки.Жирных салатов, а также сложных белковых блюд тоже стоит избегать. Алкоголь при злоупотреблении тоже портит лицо, отметила Елена Тихомирова. Отечность превращается в хроническую, кожа краснеет, на ней появляются морщины, сосуды.