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Постоянный сухой кашель или покашливание может возникать по целому ряду причин, включая опасные неврологические заболевания и опухоли.Кашель представляет собой внезапный спазматический выдох воздуха, который сопровождается характерным звуком. Это полезный для организма рефлекс, защищающий дыхательные пути от повреждений, а также способствующий удалению застоявшихся выделений. Сухой кашель характеризуется постоянным дискомфортом в области шеи и не сопровождается выделением мокроты.О том, какие проблемы со здоровьем могут скрываться за постоянным сухим кашлем, рассказала врач-терапевт Тамара Ильинская.Постназальный затек. Это одна из наиболее частых причин такого кашля. В его случае секрет спускается по задней стенке глотки и раздражает кашлевые рецепторы.Экологические раздражители. Инородные тела, пыль, дым, аллергены, проникая в организм, тоже провоцируют кашель без мокроты.Заболевания гортани. Постоянный сухой кашель или покашливание может быть следствием появления узелков или полипов на голосовых связках, язвенных образований, а также доброкачественных и злокачественных опухолей гортани, гортаноглотки и трахеобронхиального дерева.Заболевания нервной системы. Возникновение сухого кашля бывает связано с тревожностью и другими расстройствами психики, нервно-мышечными нарушениями, дегенеративными патологиями: например, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом.Заболевания пищевода. Гастроэзофагеальный рефлюкс, дивертикулы, обструктивные поражения пищевода также вызывают кашель непосредственно или после раздражения гортани.«Нереспираторныеми причинами сухого кашля могут быть остеофиты шейного отдела позвоночника, увеличенные лимфатические узлы, сердечная недостаточность, саркоидоз, узлы щитовидной железы», - добавила терапевт.