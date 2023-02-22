3 неочевидные причины, которые мешают сбросить вес

Врач-терапевт делится мнением по вопросу, волнующему многих женщин.С проблемой лишнего веса сталкивается довольно большое количество людей, специалисты настоятельно рекомендуют не медлить с решением этой проблемы, в первую очередь, необходимо понять, в чем причина увеличения массы тела.О том, какие неочевидные моменты могут спровоцировать рост цифр на весах, рассказал врач-терапевт Кирилл Белан.Гормональные проблемыВспомните, сколько вы знаете случаев, когда при правильном питании и активном образе жизни у ваших знакомых не получалось сбросить лишний вес. Специалист считает, что помимо оптимального расхода калорий, необходимо учитывать и гормональный баланс:«Проблема в том, что потребление и расход энергии, а, следовательно, масса тела, регулируются с помощью сложных гормональных, нервных и метаболических механизмов», — отмечает врач.Отсутствие качественного снаЕще один момент, на который Белан обращает внимание, — недостаток сна.«Это мощный стрессовый фактор, который вызывает усиленную выработку кортизола, приводит к повышению уровня инсулина и к инсулинорезистентности», — рассказал специалист.Проблемы с кишечником«Согласно исследованиям, потребление продуктов с клетчаткой увеличивает разнообразие микробиоты и уменьшает скорость прибавки веса независимо от потребления энергии», — отмечает Белан.Если вес никак не хочет поддаваться на все ваши попытки борьбы с ним, обязательно посетите гастроэнтеролога и сдайте необходимые анализы, чтобы специалист смог поставить точный диагноз. Как говорят многие врачи, проблемы с пищеварением и в частности — с кишечником — упускает из виду и считает неважными большинство пациентов.