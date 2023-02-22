Шесть пищевых добавок для продуктивного дня

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Благодаря пищевым добавкам вы можете улучшить самочувствие и поддержать здоровье. А эти шесть добавок обеспечат вас энергией и ускорят работу мозга.Если вы ищете способы стать продуктивнее и за день выполнять больше дел, то попробуйте следующие пищевые добавки.Витамин В12. Особенно он полезен будет для тех, кто отказался от продуктов животного происхождения: молока, мяса, сыра, яиц, рыбы. Известно, что благодаря витамину В12 можно поддерживать здоровье сердца. При недостатке витамина В12 человек испытывает усталость и перепады настроения.Экстракт зелёного чая. В зелёном чае много антиоксидантов, что защищает человека от некоторых видов рака и замедляет старение мозга. А ещё такой чай улучшает производительность за счёт кофеина и ещё одного соединения - EGCG.Гинкго билоба. В этой добавки содержатся активные компоненты - флавоноиды и терпеноиды. Считается, что эти вещества улучшают приток крови к мозгу и защищают его от окислительного стресса. Обычно данная добавка используется для улучшения работы мозга.L-теанин. В сочетании с кофеином эта кислота помогает лучше сосредоточиться на важных задачах. И это доказывает исследование, опубликованное в Nutritional Neuroscience.Коэнзим Q10 (CoQ10). Это природный антиоксидант, благодаря которому можно повысить уровень энергии. Но перед приёмом этой добавки нужно проконсультироваться с врачом.Ашваганда. Научные исследования показали, что это растение снижает стресс.