Правда ли зверобой так полезен, как принято считать

Растение действительно помогает справиться с депрессией, но оно опасно побочными эффектами.Зверобой — это высокое растение с мелкими жёлтыми цветами.По версии Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, своим названием оно обязано эффекту, который производит на травоядных животных. Объевшийся цветами скот не погибает, но становится заторможенным, приобретает шаткость походки, иногда теряет равновесие и падает, словно сражённый невидимым охотником.По другой версии, слово происходит от казахского «джерабай» — «целитель ран». Также, растение иногда называют «хворобой» — тоже за лечебные свойства. Собственно, именно благодаря им зверобой и известен.Действительно ли у растения есть научно подтверждённый целебный эффект?Чем известен зверобойЗверобой для лечения ран и различных заболеваний использовали самые известные врачеватели древности — Гиппократ, Диоскорид, Плиний Старший. Легендарный Авиценна утверждал, что семена растения, принятые внутрь, останавливают сильную и устойчивую лихорадку, а настой исцеляет воспаление седалищного нерва.Народные целители называют зверобой травой от 99 болезнейСовременные медики тоже считают растение перспективным. Предполагается, что зверобой в любом виде — чая, настойки, жидкого масляного экстракта, пилюль — действительно может благотворно влиять на здоровье:Расслабляет мышцы и снимает спазмы. Это может быть полезно, например, для женщин, которые страдают от боли во время ПМС и менструаций.Оказывает мягкий успокаивающий эффект.Помогает заснуть при бессоннице.Облегчает боль при невралгии.Имеет противовоспалительные свойства, а компрессы на основе зверобоя могут уменьшать отёчность.Снижает зуд при вагините и геморрое — для этого применяют промывания настойкой зверобоя.Помогает организму противостоять вирусным инфекциям. В частности, речь о герпесе и вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ).Имеет противоопухолевый эффект. То есть, теоретически, может снижать риск развития рака.Но тут есть важный нюанс. Эти свойства ещё не подтверждены достаточным количеством исследований.Тем не менее, некоторые возможности зверобоя уже доказанный факт.Какие полезные свойства зверобоя подтверждены учёнымиВот чем полезен зверобой.1. Помогает справиться с депрессиейЦелый ряд исследований подтверждает, что чай или биодобавки на основе зверобоя могут быть эффективны при лечении лёгкой и умеренной депрессии.Кроме того, анализ 27 исследований позволил установить, что зверобой помогает при депрессии так же хорошо, как рецептурные антидепрессантыПредполагается, что такой эффект связан с содержащимися в растении активными веществами — гиперфорином, гиперицином и адгиперфорином. Попадая в организм, они увеличивают производство «гормонов счастья» серотонина и дофамина.2. Ускоряет заживление ожогов, ран, пролежнейЭтот эффект наблюдается при нанесении масляной настойки зверобоя на кожу.В чём вред зверобояНесмотря на то, что польза зверобоя в некоторых случаях научно подтверждена, медики всё-таки относятся к растению с осторожностью. И на то есть серьёзные причины — как минимум три.Поэтому принимать зверобой стоит только после консультации с терапевтом или другим наблюдающим вас врачом.1. Зверобой снижает эффективность многих лекарствПри употреблении зверобоя в крови повышается уровень ферментов, которые наш организм использует для удаления из кровотока некоторых химических веществ. В том числе — лекарственных средств.Приём зверобоя в любом виде способен ослабить или свести на нет действие таких препаратов, как:противозачаточные таблетки;дигоксин (лекарство, которое назначают при заболеваниях сердца);циклоспорины (лекарства, предотвращающие отторжение органа после трансплантации);средства, применяемые при химиотерапии и лечении ВИЧ;антикоагулянты (средства, разжижающие кровь).А употребление «целителя ран» вместе с антидепрессантами может вызвать опасное повышение уровня серотонина. Это состояние известно как серотониновый синдром.Поэтому эксперты авторитетной медицинской организации Mayo Clinic рекомендуют отказаться от зверобоя, если вы принимаете любые рецептурные препараты.2. Он может привести к солнечным ожогамНекоторые вещества, содержащиеся в зверобое (например, гиперицин) повышают чувствительность кожи к действию ультрафиолета. Поэтому лучше отказаться от употребления биодобавки в солнечный сезон или если вы планируете посещать солярий.3. У зверобоя есть побочные эффектыНесмотря на то, что растение обычно считается безопасным (если не употреблять его сверх меры, прописанной в инструкции к биодобавке), он может вызвать некоторые проблемы с самочувствием. Среди них:немотивированная тревожность;ощущение покалывания или жжения в конечностях;головокружение и головная боль;повышенная утомляемость;сухость во рту;диарея;снижение уровня сахара в крови;чувство дискомфорта в области желудка;слишком яркие, беспокойные сны.Кроме того, «трава от 99 болезней» не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. Как приём зверобоя может отразиться на ребёнке, учёные пока не в курсе, так что лучше не рисковать.