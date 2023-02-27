Диетолог Меллор: нужно съедать ежедневно три овоща и два фрукта
Диетолог Меллор констатировал, что включение в ежедневный рацион трех разноцветных овощей и двух фруктов может стать простой привычкой, эффективно укрепляющей здоровье и помогающей сохранять хорошее самочувствие, а также здоровый вес.
«Такое соотношение овощей и фруктов позволяет сделать рацион более здоровым, менее калорийным и разнообразным, восстановить микрофлору кишечника и укрепить ментальное здоровье», - высказался специалист.
Меллор отметил, что разные исследования подтверждают: ежедневное употребление овощей укрепляет здоровье, уменьшают подверженность некоторым заболеваний. По словам диетолога, важным преимуществом овощей является более низкое содержание сахара и углеводов в сравнении с фруктами (особенно, если овощи – не крахмалистые). Фрукты содержат в себе большое количество важных для организма питательных веществ – витаминов и микроэлементов. Но люди тяготеют к поеданию наиболее сладких плодов. Между тем, большое количество поглощаемой фруктозы усугубляет проблему чрезмерного потребления сахара, негативно сказывается на состоянии поджелудочной железы и печени.
Меллор подчеркнул: употребляя растительную пищу следует отдавать предпочтение овощам и зелени как менее «сахарным» и калорийным.
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