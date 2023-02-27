Врач-эндокринолог Мария Калошина назвала безопасное количество сладких блинов, которое можно позволить себе в течение дня.Эндокринолог Калошина напомнила в интервью о высокой калорийности блинов и посоветовала готовить их так, чтобы блюдо было более «легким» для организма. В частности, для блинного теста можно использовать не молоко, а воду. Кроме того, можно заменить частично белую пшеничную муку – например, класть в тесто цельнозерновую или нутовую муку. В этом случае организм получит медленные углеводы и белок, благодаря чему после поедания блинчиков в нем не будет происходить сразу очень резкого подъема уровня сахара в крови.Также для блинов можно использовать гречневую муку – она богата витаминами B и той же клетчаткой, содержит микроэлементы, такие как железо, магний, цинк.С осторожностью врач порекомендовала есть сладкие блинчики – в таком варианте они особенно опасны как антидиетический продукт. Калошина уточнила, сколько сладких блинчиков можно съесть за день, не боясь за фигуру и здоровье.«Если вы не можете отказать себе в удовольствии в виде сладкого блинчика с медом, вареньем, сгущенным молоком, – то ешьте не более одного на полдник или в качестве десерта. Кстати, полезной альтернативой такой начинки станут мелко нарезанные фрукты», – сказала специалист агентству «Москва».