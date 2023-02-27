Диетолог Макиша объяснила, сколько кефира полезно выпивать за день

Диетолог Марина Макиша посоветовала ограничиться стаканом кефира.Врач-диетолог объяснила в интервью, что кефир является для организма замечательным пищевым источником кальция – микроэлемента, способствующего укреплению мышц и костей, защищающего от развития остеопороза. По словам Марины Макиша, в соответствии с рекомендациями международного уровня, ежедневно следует употреблять в пищу 3 порции разных молочных продуктов, такая привычка препятствует возрастному ослаблению костной ткани, является хорошей профилактикой переломов.Одной из таких порций является стакан кефира – именно столько полезно выпивать за день.«Стакан кефира – это как раз одна порция молочных продуктов, которая помогает нам получить 20-25 процентов от суточной нормы кальция», - рассказала диетолог Макиша.Медик добавила, что кефир практически не содержит лактозу – молочный сахар, которая далеко не всегда нормально усваивается организмом взрослого человека. Кроме того, в это кисломолочном напитке содержатся белки, которые легко усваиваются, а также молочнокислые бактерии, способствующие улучшению состояния кишечной микрофлоры.Пить кефир можно как взрослым, так и детям, резюмировала специалист.