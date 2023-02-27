В Китае учёные проверили, вредна ли дважды кипячёная вода

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Китайские учёные опытным путем выяснили, верно ли расхожее мнение о вреде воды, вскипячённой дважды. Тестирование провели тщательно…Долгое время бытовало утверждение. что 2-3 раза кипятить воду нельзя. Мол, в ней и без того, после первого же кипячения, хватает вредных веществ. А если продолжить кипячение многократно, то таких опасных химических соединений становится еще больше.Китайцы подошли к проблеме основательно, провели два достаточно длительных опыта с тщательными лабораторными анализами на всех этапах тестирования. Как обстояло дело с концентрацией вредных веществ, эксперты рассказали в издании Water&Health.Для опыта взяли 15 литров воды, ее подвергли кипячению 18 раз. Крышкой емкость не закрывали. После каждого закипания брали пробы воды и делали анализы на содержание магния, железа, селена и ряда других компонентов. В том числе, отслеживалось наличие кишечной палочки и концентрация хлора. Между этапами кипячения вода остужалась до 25 градусов. 15 часов длился эксперимент, проанализировано было 19 проб.Вторым этапом было непрерывное кипячение в течение шести чесов тех же 15 литров воды. Тоже без крышки, но уже до полного испарения. Пробы брались в начале опыта, после закипания и потом через каждые 20-25 минут. Здесь потребовалось 17 проб.Что в сухом остатке? Несколько изменился, и то незначительно, не принципиально, лишь показатель pH. Все остальные пробы оставались вполне безопасными, концентрация веществ если и менялась, то минимально и точно в коридоре санитарных норм.