Ряд продуктов полезны для защиты от заболеваний, вызываемых воспалением

Употребление таких продуктов помогает организму производить бактерии, способные бороться с воспалением.Воспаление – это реакция организма на проникновение патогена, оно было задумано эволюцией как защитный механизм, который ускоряет заживление и восстановление тела. Как только организм приходит в норму, воспаление должно постепенно стихать и прекращаться.Однако в ряде случаев оно переходит в хроническое состояние, и это создает серьезную угрозу для здоровья, повышая риски разных болезней, включая рак. Для защиты организма от возникновения хронического воспаления и ассоциированных заболеваний, медики в том числе рекомендуют употреблять в пищу определенные продукты.Следующие продукты, как считается, обладают самым сильным противовоспалительным действием. Их потребление значительно улучшает защиту организма от заболеваний, вызываемых воспалением, об этом сообщил портал Food News.Ягоды. Это один из лучших пищевых источником антиоксидантов – веществ, играющих важную роль в противостоянии воспалению. Именно наличие антиоксидантов делает продукт противовоспалительным.Жирная рыба. Она богата омега-3 – данный тип ненасыщенного жира оказывает противовоспалительное действие на сосудистую ткань, что помогает предотвращать сердечные заболевания.Листовые овощи. Славятся высоким содержанием витамина А, витамина С и кальция, содержат несколько фитохимических веществ, клетчатку. Их потребление положительно сказывается на кишечной флоре, способствует росту «хороших» бактерий – это препятствует развитию хронического воспаления.Орехи. Являются отличным источником растительного белка, а также содержат мононенасыщенные жиры, которые могут значительно снизить риск сердечных заболеваний.Оливковое масло. В нем много витамина Е, полифенолов и мононенасыщенных жирных кислот, которые помогают снизить риск сердечных заболеваний за счет сокращения сосудистого воспаления.Цельное зерно. Богатое растворимой и нерастворимой клетчаткой, оно эффективно улучшает состояние микрофлоры кишечника. Научные данные подтверждают, что цельнозерновые продукты могут быть мощным союзником в снижении уровня холестерина, а также защищать от сердечных заболеваний и диабета – недугов, тесно связанных с воспалением.Йогурт. Содержит в своем составе пробиотики – «хорошие бактерии», которые оседают в организме и защищают его от других, вредных бактерий.Крестоцветные овощи. Брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, цветная капуста, редис и другие, богаты клетчаткой, витаминами и фитохимическими веществами, такими как индол, тиоциановые кислоты и нитрилы, которые улучшают защиту от некоторых видов рака.Бобовые. Исследования показывают, что бобовые могут снижать риск сердечных заболеваний, борясь с воспалением – этому способствует обилие клетчатки, фолиевой кислоты и растительного белка.Помидоры. Помидоры богаты витамином С и ликопином – это мощные акнтиоксиданты, способные, например, противостоят развитию рака простаты. Особенно много ликопина содержится в помидорах, прошедших тепловую обработку.