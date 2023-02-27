Врач-сомнолог объяснил частые желания вздремнуть на работе

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Сбитый режим является основной причиной возникновения желания вздремнуть посреди рабочего дня, заявил сомнолог Павел Кудинов.Эксперт отметил, что многие люди вынуждены постоянно просыпаться в разное время. Такое явление называется социальным джетлагом.По словам Кудинова, именно оно является наиболее частой причиной дневной сонливости у здоровых людей."В выходные решает выспаться, в пятницу ложится попозже, в субботу встает позже, а потом наступает воскресенье, когда нужно лечь пораньше на работу, а не получается, потому что выспался. В таком случае только к четвергу или пятнице человек выйдет на нормальный режим сна и работы, а потом наступает пятница, и все повторяется", – пояснил он.Кроме того, по словам специалиста, желание поспать после обеда может возникнуть вследствие поступления в организм глюкозы. Если человек позволит себе 20 минут сна, его работоспособность существенно возрастет."Потому что если мы спим больше 40 минут, лучше уж спать все полтора часа. За первые 20–30 минут человек не успевает провалиться в глубокие стадии сна", – рассказал Кудинов.Чтоб убрать сонливость, он порекомендовал физические упражнения, короткие прогулки на свежем воздухе, а также проветривание помещения.При этом кофе Кудинов назвал не лучшим средством в борьбе с данной проблемой, поскольку в некоторых случаях напиток может привести только к повешению давления."Все зависит от того, почему человек хочет спать. Если захотел поспать после еды, то кофе поможет, а если он спит по 3–4 часа вместо 7–8, то кофе не спасет. Работоспособность все равно будет низкая", – добавил он.