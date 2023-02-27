Почему в крови повышено СОЭ: иммунолог назвал 6 самых распространенных причин

Кровь внутри сосудов имеет красный цвет за счет того, что эритроциты и лейкоциты равномерно перемешаны с плазмой. Но если поместить кровь в пробирку, через несколько часов все клетки осядут на дно.Разделение крови на плазму и концентрат из красных и белых клеток должно происходить с определенной скоростью. Врачи давно подметили это свойство крови, вычислили закономерности у больных и здоровых людей. Сегодня скорость оседания эритроцитов, или сокращенно СОЭ, — это важный диагностический критерий.Ускорение или замедление СОЭ может указывать на определенные болезни, но и у здоровых людей при определенных условиях СОЭ тоже может быть повышена. Подробнее об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-иммунологом Еленой Парецкой.Нормы зависят от пола и возрастаКогда мы сдаем общий анализ крови, помимо уровня эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов определяют СОЭ. Этот показатель имеет границы нормативных значений, которые зависят от возраста и пола. У женщин кровь немного более жидкая, чем у мужчин, поэтому даже в норме у женщин показатель несколько выше. Для мужчины нормой считают 2–10 мм/ч, для женщин — 3–15 мм/ч. У детей нормативы колеблются в зависимости от возраста, поэтому их показатели нельзя оценивать аналогично взрослым.Пара единиц — диагностически не значимоНормы СОЭ достаточно динамичны, они могут зависеть даже от времени взятия крови и того, покушали вы перед анализом и попили ли воды. Поэтому отклонения в 2–3 единицы не считаются серьезным поводом для беспокойства, если никаких жалоб нет. Кроме того, показатель оценивается только вместе с имеющимися проявлениями, изменениями уровня лейкоцитов и эритроцитов, тромбоцитов.Какие процессы в норме могут влиять на СОЭПоказатели СОЭ даже у абсолютно здорового человека могут различаться в каждом анализе. На это влияют количество красных клеток, соотношения белков в крови, особенности забора материала — из пальца или из вены. Но есть ряд вполне нормальных физиологических состояний, при которых СОЭ будет ускоряться.Беременность — за счет изменения уровня особого белка крови (фибриногена) эритроциты склеиваются между собой и оседают быстрее.Период менструации — изменение состава крови приводит к тому, что клетки оседают быстрее, СОЭ ускоряется.Взятие крови после еды также завышает показатель.Если кровь неправильно забрали, хранили или трясли при исследовании, показатель СОЭ тоже будет повышен.Для того, чтобы исключить влияние погрешностей на результат, врач заранее уточняет состояние здоровья, а кровь берут строго натощак.Высокий показатель СОЭ — признак воспаленияЧаще всего ускорение СОЭ вызвано воспалительными процессами. И чем острее процесс, тем сильнее эритроциты оседают на дно пробирки. Но параллельно с изменениями значения СОЭ будут наблюдаться и изменения в других показателях — количестве лейкоцитов, их виде.Такое влияние на кровь при воспалительном процессе объясняется появлением в плазме особых белков. Они буквально склеивают эритроциты между собой, образуются достаточно тяжелые комочки из красных клеток, которые гораздо быстрее оседают. На фоне воспалительного процесса врач также увидит в анализе крови лейкоцитоз — повышение количества белых клеток, выполняющих иммунные функции.Но помимо инфекций, преимущественно бактериальных или вирусных, на изменение СОЭ могут влиять:аутоиммунные процессы, когда собственная иммунная система проявляет агрессию против тканей и органов;болезни крови — когда страдает костный мозг и производится меньше или больше клеток крови;опухолевые процессы, если раковые клетки разрушают собственные ткани.Если в крови обнаружены отклонения, иногда врач рекомендует повторить анализ на следующий день или через 2–3 дня, чтобы отследить динамику изменений показаний — это даст возможность более точно поставить диагноз.6 самых частых проблем со здоровьем, при которых повышается СОЭСреди всех причин, в силу которых изменяется этот показатель, можно выделить самые наиболее вероятные, которые врач будет исключать самыми первыми.Инфекции — острые или хронические, влияют на иммунную систему, приводя к накоплению в плазме крови белков иммуноглобулинов. Они ускоряют оседание эритроцитов. Чем выше СОЭ, тем активнее воспалительный процесс.Заболевания ревматологического профиля — дерматомиозит, красная волчанка, ревматоидные артриты, васкулиты влияют на состав белков крови, СОЭ может достигать значений в 50–80 мм/ч.Доброкачественные и раковые поражения системы крови — анемии, макроцитоз, лимфомы и лейкозы резко ускоряют СОЭ.Раковые опухоли изменяют соотношение белков в плазе крови, что влияет на ускорение СОЭ. Особенно высокие значения будут при раке желудка, легких, миеломной болезни, поражении простаты, яичников.Серьезные осложнения сердечно-сосудистых болезней — как маркер стрессовой реакции и повреждения тканей СОЭ повышается при инфаркте, инсульте.Прием некоторых лекарств — если человек принимает салицилаты, средства, снижающие давление, оральные контрацептивы или анальгетики (сильнодействующие), СОЭ может ускоряться. Поэтому важно сообщить врачу о том, какие лекарства вы пьете.