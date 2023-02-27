Диетолог Тихомирова назвала гречку и рис в числе самых полезных гарниров
Специалист отметила:
«Блюда из овощей находятся на первом месте среди самых полезных гарниров».
В частности, Елена Тихомирова посоветовала использовать для приготовления гарниров кабачки или грибы, поскольку в них содержится много клетчатки. В организме она действует как сорбент, который способствует его очищению от вредных, потенциально токсичных соединений.
Идеальным овощем для гарниров медик назвала капусту.
«Капуста – белокочанная, цветная, брокколи или брюссельская – содержит индолы, противоопухолевые вещества, которые полезны при профилактике онкологии. Кроме того, в капусте содержится много витамина С», - добавила диетолог, беседуя с «Лайфом».
Тихомирова отметила, что витамин С не синтезируется организмом – его ежедневную дозу должны давать именно продукты.
Кроме того, в список самых полезных гарниров входит гречка –источник растительного белка, аминокислот (включая незаменимые).
«В гречке много витаминов группы B, которые помогают бороться со стрессом и бессонницей, а также кремния, который укрепляет стенки сосудов, качество волос, ногтей и суставов», - отметила медик.
Также диетолог порекомендовала готовить гарнир из бурого неочищенного риса. Его потребление содействует выводу токсинов их организма, улучшению работы пищеварительного тракта, печени, сердца и сосудов.
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