Диетолог Тихомирова назвала гречку и рис в числе самых полезных гарниров

Терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала в интервью, из каких продуктов полезно готовить гарниры.Специалист отметила:«Блюда из овощей находятся на первом месте среди самых полезных гарниров».В частности, Елена Тихомирова посоветовала использовать для приготовления гарниров кабачки или грибы, поскольку в них содержится много клетчатки. В организме она действует как сорбент, который способствует его очищению от вредных, потенциально токсичных соединений.Идеальным овощем для гарниров медик назвала капусту.«Капуста – белокочанная, цветная, брокколи или брюссельская – содержит индолы, противоопухолевые вещества, которые полезны при профилактике онкологии. Кроме того, в капусте содержится много витамина С», - добавила диетолог, беседуя с «Лайфом».Тихомирова отметила, что витамин С не синтезируется организмом – его ежедневную дозу должны давать именно продукты.Кроме того, в список самых полезных гарниров входит гречка –источник растительного белка, аминокислот (включая незаменимые).«В гречке много витаминов группы B, которые помогают бороться со стрессом и бессонницей, а также кремния, который укрепляет стенки сосудов, качество волос, ногтей и суставов», - отметила медик.Также диетолог порекомендовала готовить гарнир из бурого неочищенного риса. Его потребление содействует выводу токсинов их организма, улучшению работы пищеварительного тракта, печени, сердца и сосудов.