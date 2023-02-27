Аллергия или пищевая непереносимость: почему мы не можем есть клубнику, шоколад или орехи

«Я клубнику не ем, у меня от нее щеки краснеют» — такое можно часто слышать от людей. Мы считаем это аллергией, хотя в реальности это может быть непереносимость пищи, заложенная у нас на уровне генов.Обычному человеку, далекому от медицины, сложно понять — чем отличается аллергия от пищевой непереносимости. Казалось бы, проявления похожи, реакции возникают на съеденное, поэтому и различать эти проблемы здоровья не надо. Исключил опасный продукт — и дело с концом.Но врачи уверены — нужно знать различия между аллергией на пищу и ее непереносимостью хотя бы потому, что в некоторых случаях это может спасти жизнь, например в случае, если разовьется анафилактический шок или отек Квинке. Но когда такие осложнения возможны и в чем принципиальные различия патологий? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила врач — аллерголог-иммунолог высшей категории клиники «АБИА» Оксана Шабалина.Во всем виновата едаНеблагоприятные реакции на определенную пищу возникали еще у древних людей — это не только проблема современности. Если вы сейчас хорошенько подумаете, то без труда назовете пару-тройку продуктов, от которых у вас тоже возникали высыпания на коже или болел живот, сильно слабило или возникали иные крайне неприятные реакции со стороны пищеварения.Чаще всего с проблемами подобного рода сталкиваются дети — они пробуют разную пищу, нередко не знают меры, особенно если это вкусные продукты — сочные фрукты, шоколад, молоко или орехи. Взрослые люди чаще сталкиваются с реакциями на пищу, употребляя незнакомые, новые для них блюда и продукты.За годы жизни мы уже научились подсознательно избегать опасных для нас продуктов. И это важно, поскольку еда, категорически отвергаемая организмом и вызывающая у бурные реакции, — может вам реально навредить.Три варианта реакцийНеблагоприятная реакция организма на продукты может проявляться тремя способами:истинной пищевой аллергией, когда даже на небольшое количество продукта, буквально капельку, запускается иммунологическая реакция с выработкой иммуноглобулинов класса Е, разрывом мембран тучных клеток и выбросом в ткань гистамина — основного вещества, вызывающего зуд и покраснение кожи и слизистых.Псевдоаллергической реакцией на некоторые продукты, которые уже сами по себе содержат гистамин. Эти продукты называются гистаминолибераторами. К таким относят шоколад, цитрусовые, орехи, мед, томаты, сыры, алкоголь.Непереносимость продуктов из-за недостаточности ферментов желудочно-кишечного тракта. Примерами могут быть целиакия — непереносимость глютена и лактазная недостаточность. При целиакии человек не переносит глютен — белок злаковых культур, так как у него на генетическом уровне нет нужного фермента, расщепляющего этот растительный белок. При лактазной недостаточности человек не переносит цельное коровье молоко из-за отсутствия фермента, расщепляющего лактозу, молочный сахар. В эту же группу относят и другие заболевания ферментативной недостаточности.Они похожи друг на другаПроблема подобных реакций заключается в том, что они имеют очень сходные проявления. Все три состояния проявляются кожными высыпаниями, вздутием живота, нарушением стула. На глаз, только по имеющимся жалобам крайне трудно понять — аллергия ли это или псевдоаллергическая реакция.Для правильной тактики лечения таких состояний необходимо обратиться к иммунологу для обследования. Доктор проведет ряд диагностических процедур, после которых можно будет определить — как вам правильно питаться и что делать в дальнейшем.Если это аллергияОсобенность аллергических реакций в том, что иммунная система агрессивно реагирует на определенный белок в продукте, считая его опасным для организма. Реакции этого типа могут возникать даже при употреблении очень небольшого количества опасной еды.Могут развиться как негативные реакции со стороны пищеварения, так и более опасные — крапивница — зудящая сыпь по коже, отек клетчатки шеи или области рта, губ, что может грозить удушьем. Самая опасная реакция, если речь идет об аллергии на пищу, — анафилактический шок. Он бывает очень редко, но опасен для жизни. При подобной реакции опасную пищу нужно полностью исключить из рациона — раз и навсегда!Псевдоаллергия — вопрос дозыПереел клубники или шоколада — высыпало на щеках, забурлил живот — это как раз о псевдоаллергии. При ней организм реагирует негативно на избыток гистамина, который поступает с пищей. Если вы съедите кусочек шоколада или пару ягод клубники — ничего не будет, а если килограмм — реакции могут быть бурными.Вопрос в чувствительности тела к этим продуктам, поэтому подход к питанию и употреблению потенциально опасных продуктов — индивидуальный. Именно эту «аллергию» с возрастом можно перерасти, постепенно организм станет благосклоннее к раздражителям.Пищевая непереносимость — ты просто не переваришьПроблема при этих реакциях — организм не имеет нужного ресурса, чтобы расщепить и усвоить определенный компонент пищи. У него просто нет фермента или его так мало, что опасная пища не усваивается. В результате она начинает раздражать кишечник, из-за чего пищеварение реагирует бурно и ярко.При этом продукты вполне качественные, но вы просто не можете их есть. Для того чтобы не ухудшать свое состояние, в этом случае нужно просто избегать опасной пищи. С возрастом это состояние тоже не перерасти.