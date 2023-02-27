Как часто нужно измерять давление пожилым людям: врач Романенко

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В пожилом возрасте измерять артериальное давление нужно в зависимости от наличия диагностированной гипертонии и от самочувствия, рассказала терапевт Татьяна Романенко.Терапевт Романенко объяснила в интервью, как часто нужно измерять кровяное давление пожилым людям. Медик уточнила: если имеется гипертония, то проверять показатели АД нужно ежедневно.«Пожилым с гипертонической болезнью следует измерять давление два раза в день – утром и вечером», - сказала специалист.Романенко добавила, что проверять давление следует и в тех случаях, когда ухудшается самочувствие:«Погода поменялась, заболела голова, появился какой-то дискомфорт в сердце, ощущение нехватки воздуха – нужно измерить давление».В том случае, когда гипертонии нет, и человеку не назначался прием гипотензивных средств, измерять давление можно раз в месяц в профилактических целях.Проверять АД, когда меняется самочувствие, пожилым людям нужно независимо от того, имеется у них гипертония или нет, подчеркнула терапевт.Романенко констатировала, что «верхнее» давление до 130 в пожилом возрасте считается нормой. Немногим более высокие цифры говорят о начале гипертонической болезни, которая на этой стадии поддается контролю за счет коррекции образа жизни.«Все, что выше 140 на 85, – это уже чаще всего требует назначения определенных лекарственных препаратов», – приводит слова медика «Москва 24».