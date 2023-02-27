Как хроническое воспаление убивает нас и как с ним бороться

Рассказываем, как защититься от опасных заболеваний и продлить молодость.Воспаление — это защитная реакция организма на проникновение вредоносных микробов и повреждение тканей. Лейкоциты — клетки иммунной системы — помогают справляться с бактериями, вирусами и паразитами, а также уничтожают старые и повреждённые клетки вашего организма.Воспаление — нужный процесс, который помогает нам выживать. Но это касается только острой формыТакое воспаление проходит за несколько часов или дней и помогает телу восстановиться. Хроническое же может длиться годами.Постоянно повышенная активность иммунных клеток увеличивает количество реактивных форм кислорода, которые повреждают белки, липиды и ДНК клеток. Со временем это может привести к росту опухолей и возникновению других заболеваний.К каким заболеваниям может привести хроническое воспалениеХроническое воспаление связывают с онкологическими заболеваниями, особенно с раком груди и кишечника. Воспалительная среда присутствует при любых видах этого заболевания — она повреждает ткани, меняет их архитектуру и вызывает экспрессию генов, которые способствуют росту опухолей.Также хроническое воспаление связывают с заболеваниями нервной системы: боковым амиотрофическим склерозом и болезнью Альцгеймера. А также с ревматоидным артритом, диабетом, астмой и заболеваниями кишечника — такими, как болезнь Крона и язвенный колит.Есть теория, что именно воспаление приводит к старению и возрастным болезнямПовышенный уровень воспаления присутствует у пожилых людей даже без инфекции или травмы. И хотя его причины до сих пор не ясны, предполагают, что оно приводит к повреждению ДНК, развитию метаболических нарушений и возникновению возрастных заболеваний.Как защититься от хронического воспаленияЧтобы снизить уровень воспаления в организме, не обязательно применять лекарства. Попробуйте изменить свой образ жизни и пищевые привычки: это защитит ваш организм от окислительного стресса, снизит уровень воспалительных маркеров и в целом улучшит самочувствие.Бросить курить и уменьшить количество алкоголяКурение вызывает хроническое воспаление, что вместе с канцерогенами из табачного дыма создаёт самую благоприятную среду для развития опухолей. Поэтому не существует безопасного количества выкуренных сигарет.И лучшее, что вы можете сделать для своего организма, — завязать с этой привычкой раз и навсегдаЧто касается алкоголя, здесь всё зависит от количества. В одном исследовании у женщин, употребляющих один стандартный напиток в день (0–15 г этанола: около 150 мл вина или 30 мл крепкого алкоголя), уровень воспаления в организме был даже немного ниже, чем у совсем непьющих.А вот у тех, кто регулярно выпивал больше двух стандартных напитков (более 30 г этанола), уровень воспаления был значительно выше, чем у непьющих и выпивающих умеренно.Одна из возможных причин такого действия алкоголя — повышенная активность печени, которая пытается нейтрализовать токсины, в том числе и из кишечника.Выбрать правильную диетуНекоторые типы продуктов увеличивают воспаление в организме, тогда как другие, наоборот, помогают с ним бороться. Вот список вредных продуктов, которые стоит исключить из своей диеты:Сладости. И столовый сахар (сахароза), и фруктоза увеличивают воспаление в организме. Даже мёд повышает количество C?реактивного белка у людей с нарушенной чувствительностью к инсулину, хотя он чрезвычайно полезен и содержит много антиоксидантов. Пожалуй, это единственный сладкий продукт (помимо фруктов), который можно оставить в своём рационе, чтобы не вредить организму.Продукты с искусственными трансжирами — покупная выпечка, фастфуд, маргарин. На упаковке такие жиры указываются как частично гидрогенизированные масла. И, в отличие от остальных масел и жиров, они однозначно признаются вредными, так как увеличивают воспаление и риск различных заболеваний.Рафинированные углеводы — белый хлеб, макароны, выпечка, печенья и пироги и любая обработанная еда с сахаром и мукой. Такие продукты увеличивают риск ожирения и возникновения заболеваний, связанных с воспалением.Обработанное мясо — сосиски, ветчина, копчёности, бекон. Оно содержит много конечных продуктов глубокого гликирования (Advanced Glycation End products, AGEs) — модифицированных аминокислотных остатков, которые могут накапливаться в организме и вызывать воспаление.А эти продукты, наоборот, защищают организм от воспаления:Ягоды. Все виды ягод содержат большое количество антиоксидантов антоцианов, которые помогают телу бороться с реактивными формами кислорода и снижают воспаление.Жирная рыба — лосось, сардины, сельдь, макрель содержат больше количество омега?3?полиненасыщенных жирных кислот, которые помогают справляться с воспалением в организме. Если вы не едите рыбу, можете принимать добавки с омега?3, только следите, чтобы в них было достаточно докозагексаеновой (ДГК, DHA) и эйкозапентаеновой (ЭПК, EPA) жирных кислот: они наиболее полезны для здоровья.Брокколи. Этот овощ содержит антиоксидант сульфорафан, который имеет доказанное противовоспалительное действие. В меньшем количестве он присутствует и в других видах капусты — брюссельской, цветной.Имбирь оказывает противовоспалительный эффект, защищает от окислительного стресса и рака, помогает при заболеваниях сердечно?сосудистой системы и расстройствах пищеварения.Куркума содержит мощный противовоспалительный агент — куркумин. Всего 1–2,8 г куркумы в день значительно снижают воспаление у людей с метаболическим синдромом и лишним весом.Зелёный чай. В нём содержится галлат эпигаллокатехина (EGCG) — вещество, которое борется с окислительным стрессом, защищает клетки от повреждения ДНК и снижает выработку провоспалительных цитокинов.Какао содержит флавоноиды, которые снижают воспаление и поддерживают здоровье сосудов.Если вы ищете готовый режим питания, который поможет уменьшить воспаление в организме, попробуйте Средиземноморскую диету: у людей с таким питанием отмечают меньше маркеров воспаления.Заниматься спортомКогда скелетные мышцы сокращаются, они высвобождают миокины — белки, которые работают как гормоны, оказывая противовоспалительный эффект. Другими словами, любое движение помогает снизить уровень воспаления в организме.И хотя тяжёлые тренировки вызывают резкое увеличение реактивных форм кислорода и могут повреждать клетки, регулярные занятия спортом с постепенным увеличением нагрузки положительно влияют на способность организма справляться с окислительным стрессом и воспалением.Лучше всего снижают воспаление упражнения на высокой интенсивности, а также комбинация аэробной и силовой тренировки.Бороться с психологическим стрессомВо время стресса — в том числе психологического — в организме вырабатывается гормон кортизол, который участвует в процессах воспаления в организме.Когда стресс хронический, уровень кортизола постоянно повышен, и ткани, включая иммунные клетки, постепенно теряют чувствительность к этому гормону. В результате воспалительный ответ организма выходит из?под контроля и провоцирует развитие заболеваний.Эта связь работает и в обратную сторону: воспаление в организме увеличивает внимание к негативным событиям, плохое настроение и склонность к депрессииВы не сможете избежать острых психологических стрессов — такова жизнь, от них никуда не деться. Но вам вполне по силам освоить техники расслабления, чтобы острый стресс не перерос в хронический. Используйте дыхательные техники, медитацию, йогу — всё это имеет доказанное положительное влияние на психологический комфорт и благополучие.