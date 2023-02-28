Известный российский диетолог Маргарита Королева рассказала, какой хлеб нужно есть в пожилом возрасте.Королева заявила, что самым полезным в рационе пожилых людей является цельнозерновой хлеб. В комментарии «Москве 24» медик отметила, что такой хлеб является источником большого количества растительных волокон (клетчатки), благотворно влияющих на кишечный тракт.«Растительная клетчатка стимулирует моторику кишечника. Моторика очень важна для людей пожилого возраста, потому что они в основном ведут малоподвижный образ жизни и страдают запорами», - поделилась доктор медицинских наук.Кроме того, цельнозерновой хлеб дает организму витамины B. Получать эту группу витаминов очень важно, они участвуют во многих процессах тела: например, задействуются в производстве гормонов щитовидной железы. Вдобавок они необходимы для хорошего неврологического здоровья, профилактики эмоциональных проблем и бессонницы, слабого иммунитета.В продолжение темы Маргарита Королева добавила, что пожилым людям нужно есть меньше белого хлеба:«Белый хлеб, его мякиш является лишь той липкой субстанцией, которая нарушает деятельность кишечника».Диетолог предупредила, что увлеченность белым хлебом может нарушить работу ворсинок в тонком кишечнике. Это приведет к тому, что организм будет значительно хуже усваивать важные для него питательные вещества – витамины, минералы, микроэлементы, белок. Также может ухудшиться пищеварение в целом.