При депрессии спорт помогает в полтора раза лучше, чем лекарства

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Австралийские специалисты утверждают, что лечить депрессию исключительно лекарствами — это ложный путь. Посильные физические упражнения сделают это быстрее, эффективнее, а главное: у них нет ни малейших осложнений, побочных эффектов. Они почти не имеют противопоказаний.Учёные в очередной раз призывают прислушаться к рекомендациям медиков. О пользе спорта говорят так часто, что многие люди перестали относиться к этому всерьез. И напрасно!Уверение это не голословно. Эксперты проанализировали результаты почти сотни обзоров по результатам экспериментов, в которых суммарно приняли участие 128 119 участников. Обобщив эти данные, проведя глубокий машинный анализ, ученые убедительно доказали: физическая активность в течение нескольких недель способна серьезно снизить симптоматику тревожности и депрессии.Самыми эффективными, с учетом полученных точных данных по физиологическим параметрам здоровья, являются высокоинтенсивные тренировки, непродолжительные по времени. Такие как быстрая пробежка на свежем воздухе. Или занятия на тренажерах в зале. Даже танцы, активные игры с детьми и внуками на придомовой площадке.Материал в Naked Science говорит о том, что любые нагрузки хороши, если они не чрезмерны, посильны. Их продуктивность в преодолении депрессии оценена примерно в полтора раза выше, чем лекарственных препаратов. Правда, оговариваются авторы исследования, главный вопрос заключается в том. как стимулировать человека, пребывающего в депрессии, к таким занятиям. Главное тут — не передавить, не вызвать реакции отторжения.