Можно ли гулять с температурой

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Всё зависит от того, как вы себя чувствуете.Прогулки — важная часть режима дня, причем как для взрослых, так и, конечно, для детей. Как же быть, если человек вдруг подхватил простуду или грипп? Стоит ли отсиживаться дома или можно выходить прогуляться? Однозначного мнения нет. Обычно, поставив диагноз ОРВИ, врач рекомендует постельный режим в первые 3 дня, на улицу не выходить, чтобы еще больше не усугубить состояние.При какой температуре можно гулятьУ взрослых людей нормальная температура колеблется от 36,4 до 36,6 °С. При этом физические нагрузки, психологический стресс или жаркие условия могут увеличить её и без всяких заболеваний.Так что если градусник показал, 37,2 °С, а вы недавно нервничали, сидели в сауне или пробежали пару километров, — можете смело отправляться на прогулку. Конечно, при условии, что чувствуете себя хорошо и не имеете никаких симптомов, кроме показаний термометра.Высокой температурой принято считать значения от 38 °С и выше. Это признак того, что в организме протекает воспалительная реакция. Чаще всего её причина в бактериальной или вирусной инфекции, поразившей дыхательную, мочеполовую или другие системы организма.Но даже такая температура не является противопоказанием к прогулкам, если вы чувствуете себя хорошо. Главное, чтобы на улице было не жарко, а вы не перегружали себя — физически или эмоционально.То есть спокойно обойти вокруг дома, выгулять собаку или сходить в магазин — нормально. Устраивать пеший марафон на другой конец города и встречаться с друзьями — нет.Когда лучше остаться домаСтоит отменить прогулку, если помимо высокой температуры вы чувствуете слабость, головокружение, ломоту в мышцах и другие симптомы заболевания.Поскольку ваше тело и так находится в стрессовой ситуации, лучше отдохнуть и дать своей иммунной системе справиться с проблемой, не увеличивая нагрузку на организм.Кроме того, лучше отменить прогулки, если в последние две недели вы встречались с человеком, у которого подтвердился COVID?19. Высокая или субфебрильная температура (37,1–37,8 °С) может быть первым признаком заражения.Если вы подозреваете такую возможность, сделайте ПЦР?тест и в случае положительного результата оставайтесь дома в течение минимум 5 дней, чтобы никого не заразить.