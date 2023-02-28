Ученые в Англии выяснили, как коронавирус влияет на мозг еще не рожденных детей
Что будет, если во время беременности женщина заразится коронавирусной инфекцией? Спустя три года с начала пандемии об этом появляется все больше данных.
Так, например, известно, что вирус проникает во все жидкости беременной женщины и плода. И не только на стадии формирования плаценты. Доказано также, что антитела к COVID-19 часто передаются от матерей новорожденным, но исчезают через несколько месяцев.
Точно знают ученые и о том, что материнская вирусная инфекция и иммунный ответ повышают риск изменения процессов развития головного мозга плода.
Недавно ученые Королевского колледжа Лондона изучили, как влияет SARS-CoV-2 на внутриутробное развитие ребенка на ранних стадиях беременности. Нейробиологи исследовали образцы мозга нерожденных детей. В Англии их хранят для дальнейшего изучения.
Объектом исследования ученых стали участки мозга плодов 12-14-й недели — тех, что были зачаты в разгар пандемии коронавируса — с начала июля 2020 года до середины апреля 2022 года, но так и не появились на свет.
Выводы, которые получили ученые, опубликованы в издании Oxford Academic. Прокомментировала их известный биолог.
Риск увеличился в 6 раз
- У 26 из 661 эмбриона «ковидного» периода в развивающемся мозге обнаружились точечные кровоизлияния, сопоставимые с картиной множественных микроинсультов, — рассказывает о выводах ученых биолог Анча Баранова.
Эксперт отмечает, что эти кровоизлияния были абсолютно нетипичны для других эмбрионов, собранных до начала пандемии.
- Ученые исследовали мозг у 300 эмбрионов, собранных до 2019 года, и там таких случаев было всего два, — рассказывает Анча Баранова. —
То есть во время «ковидного сезона» риск мозгового кровоизлияния для плода увеличился в 6 раз. Распределен он неравномерно — у эмбрионов, матери которых носили респиратор и не заболели ковидом, должен был остаться таким, как и был, то есть среднепопуляционным, а у эмбрионов, переболевших ковидом внутриутробно, — сильно вырасти. Насколько точно — мы не знаем, но точно больше чем в 6 раз и пропорционально общей заболеваемости SARS-CoV-2 среди беременных.
Ученые отмечают, что коронавирус был обнаружен во всех исследованных образцах с кровоизлияниями, но было ли это прямым следствием инфекции или косвенным следствием материнского иммунного ответа к SARS-CoV-2, еще предстоит выяснить.
В развивающейся коре головного мозга нерожденных детей ученые также нашли:
нарушение целостности эндотелия;
инфильтрацию иммунных клеток;
и, конечно, сам вирус.
- Больше всего SARS-CoV-2 у плода нашлось в сосудистом сплетении геморрагических образцов и реже — в корковых нейронах и предшественниках, — говорит Анча Баранова.
Выводы ученых
Исследователи обращают внимание, что пока неясно, сохраняются ли выявленные нарушения у плода при его дальнейшем развитии или исчезают с минимальными последствиями.
- Активация материнского иммунитета может иметь много долгосрочных последствий для развития нервной системы ребенка, — делают выводы ученые. — Таким образом, послеродовое наблюдение за детьми, подвергшимися воздействию SARS-CoV-2 в утробе матери, например проведение исследований с использованием МРТ, имеет большое значение. Наши результаты показывают, что мозг плода на ранних стадиях беременности уязвим для инфекции SARS-CoV-2. Поэтому важно проводить мониторинг здоровья матери и плода во время пандемии COVID-19.
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