Ученые в Англии выяснили, как коронавирус влияет на мозг еще не рожденных детей

Чем грозит ковид беременным и их будущим детям? Ученые впервые выяснили, что происходит с мозгом младенца, когда он еще находится в утробе матери, при встрече с SARS-CoV-2.Что будет, если во время беременности женщина заразится коронавирусной инфекцией? Спустя три года с начала пандемии об этом появляется все больше данных.Так, например, известно, что вирус проникает во все жидкости беременной женщины и плода. И не только на стадии формирования плаценты. Доказано также, что антитела к COVID-19 часто передаются от матерей новорожденным, но исчезают через несколько месяцев.Точно знают ученые и о том, что материнская вирусная инфекция и иммунный ответ повышают риск изменения процессов развития головного мозга плода.Недавно ученые Королевского колледжа Лондона изучили, как влияет SARS-CoV-2 на внутриутробное развитие ребенка на ранних стадиях беременности. Нейробиологи исследовали образцы мозга нерожденных детей. В Англии их хранят для дальнейшего изучения.Объектом исследования ученых стали участки мозга плодов 12-14-й недели — тех, что были зачаты в разгар пандемии коронавируса — с начала июля 2020 года до середины апреля 2022 года, но так и не появились на свет.Выводы, которые получили ученые, опубликованы в издании Oxford Academic. Прокомментировала их известный биолог.Риск увеличился в 6 раз- У 26 из 661 эмбриона «ковидного» периода в развивающемся мозге обнаружились точечные кровоизлияния, сопоставимые с картиной множественных микроинсультов, — рассказывает о выводах ученых биолог Анча Баранова.Эксперт отмечает, что эти кровоизлияния были абсолютно нетипичны для других эмбрионов, собранных до начала пандемии.- Ученые исследовали мозг у 300 эмбрионов, собранных до 2019 года, и там таких случаев было всего два, — рассказывает Анча Баранова. —То есть во время «ковидного сезона» риск мозгового кровоизлияния для плода увеличился в 6 раз. Распределен он неравномерно — у эмбрионов, матери которых носили респиратор и не заболели ковидом, должен был остаться таким, как и был, то есть среднепопуляционным, а у эмбрионов, переболевших ковидом внутриутробно, — сильно вырасти. Насколько точно — мы не знаем, но точно больше чем в 6 раз и пропорционально общей заболеваемости SARS-CoV-2 среди беременных.Ученые отмечают, что коронавирус был обнаружен во всех исследованных образцах с кровоизлияниями, но было ли это прямым следствием инфекции или косвенным следствием материнского иммунного ответа к SARS-CoV-2, еще предстоит выяснить.В развивающейся коре головного мозга нерожденных детей ученые также нашли:нарушение целостности эндотелия;инфильтрацию иммунных клеток;и, конечно, сам вирус.- Больше всего SARS-CoV-2 у плода нашлось в сосудистом сплетении геморрагических образцов и реже — в корковых нейронах и предшественниках, — говорит Анча Баранова.Выводы ученыхИсследователи обращают внимание, что пока неясно, сохраняются ли выявленные нарушения у плода при его дальнейшем развитии или исчезают с минимальными последствиями.- Активация материнского иммунитета может иметь много долгосрочных последствий для развития нервной системы ребенка, — делают выводы ученые. — Таким образом, послеродовое наблюдение за детьми, подвергшимися воздействию SARS-CoV-2 в утробе матери, например проведение исследований с использованием МРТ, имеет большое значение. Наши результаты показывают, что мозг плода на ранних стадиях беременности уязвим для инфекции SARS-CoV-2. Поэтому важно проводить мониторинг здоровья матери и плода во время пандемии COVID-19.