Врач Драпкина рассказала, как избежать набора веса во время Великого поста
Эксперт подчеркнула, что рацион во время поста не должен сводиться к употреблению только консервированных овощей с высоким содержанием соли. Также не стоит злоупотреблять макаронами и картофелем.
Такой рацион способствует увеличению жировой массы тела и нарушению работы внутренних органов.
Питание должно быть сбалансированным, отметила специалист. Среди самых полезных блюд по время поста эксперт выделила овсяную кашу на воде, гречку, овощные и фруктовые салаты, запеченные овощи, сухофрукты, орехи, супы из цветной капусты и шпината.
Диетолог Татьяна Залетова в свою очередь сообщила, что не стоит соблюдать Великий пост только из-за желания похудеть. Эта система питания не является наиболее предпочтительной среди многих других вариантов в контексте сброса веса, передает «360».
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