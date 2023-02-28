Терапевт Савельева назвала утомляемость одним из симптомов нехватки витамина D

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева перечислила симптомы нехватки витамина D.В беседе она заявила, что большинство людей сталкиваются с дефицитом или неоптимальным уровнем витамина D в организме.«Усталость, депрессия, слабый иммунитет, увеличение веса, повышенная ломкость ногтей и волос, чрезмерная потливость, мышечная слабость, нарушение сна, быстрая утомляемость, частая смена настроения — всё это признаки недостатка этого витамина», — уточнила Савельева.