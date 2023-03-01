Популярная диета звезд повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака - нутрициолог Строков

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Согласно новому исследованию, постные диеты, которые пропускают завтраки, могут поставить под угрозу вашу иммунную систему и подвергнуть вас более высокому риску серьезных проблем со здоровьем.От хрустящих хлопьев, залитых молоком, до яиц, подаваемых на ломтике тоста, важность завтрака не вызывает сомнений на протяжении десятилетий. Однако популярные диеты, основанные на голодании, ставят под сомнение время приема пищи, часто предписывая просто пропустить ее. Теперь новое исследование предупреждает, что эта практика может сделать вас более склонными к таким виновникам, как болезни сердца и рак.Ограниченное по времени питание пережило бум популярности, и такие лица, как Жизель Бундхен, Дженнифер Энистон, Кортни Кардашьян и Скарлетт Йоханссон, последовали тенденции похудеть."Идея, лежащая в основе этого режима питания, заключается в голодании в течение определенного количества часов каждый день или приеме пищи всего один раз пару дней в неделю. Хотя существует множество различных подходов к этой популярной диете, прием пищи в течение восьми часов описывает ежедневное голодание с ограничением по времени", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Соблюдаете ли вы протокол голодания или просто не любите завтракать, возможно, пришло время что-то изменить.Новое исследование показало, что пропуск приема пищи, в том числе завтрака, вызывает реакцию в мозгу, которая повреждает клетки иммунной системы.«Растет принятие того, что голодание полезно для здоровья, и действительно существует множество доказательств пользы голодания. Наше исследование содержит предостережение, поскольку оно предполагает, что голодание может быть связано с риском для здоровья. Это механистическое исследование, посвященное некоторым фундаментальным биологическим аспектам голодания. Исследование показывает, что между нервной и иммунной системами существует диалог».Глядя на мышей, разделенных на группы, исследователи давали завтрак, самый большой прием пищи за день, одной группе сразу после пробуждения, в то время как другая не ела.Затем команда определила разницу в количестве моноцитов — лейкоцитов, вырабатываемых в костном мозге, которые борются с инфекциями, болезнями сердца и раком. В начале исследования у животных моделей было такое же количество, но 90 процентов исчезли из кровотока через четыре часа после голодания в группе, которая голодала, с дальнейшим снижением через восемь часов.