Личный опыт: как без таблеток снизить давление на 20 единиц

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Высокие показатели давления увеличивают риск инфаркта и инсульта. Снизить цифры вполне реально — и даже без лекарств. Об этом на примере пациентки рассказала диетолог.Высокое давление может никак не проявлять себя. Даже если тонометр регулярно показывает 150 на 100, некоторые не замечают этого — не беспокоят ни головная боль, ни ухудшение самочувствия. Между тем повышенное давление (выше 120/80) может провоцировать инфаркты, инсульты, ишемическую болезнь сердца. И это так, даже если вы не чувствуете себя при этом плохо.Что же делать, если вы стали замечать, что давление у вас часто повышенное? Диетолог рассказала, как можно понизить показатели, не глотая таблетки, на примере своей пациентки.Личный опыт- Высокое давление — это тихий убийца, — признает диетолог Лиза Афинская. — Даже не проявляясь никакими симптомами, оно может повредить многие органы (мозг, глаза, сердце, почки, артерии по всему телу), привести к инсульту, сердечному приступу, и не только. Поэтому так важно регулярно проверять давление у себя и близких.Эксперт рассказала, как помогла пациентке снизить давление на 20 пунктов за 4 недели.- У женщины были показатели давления в течение дня от 135/83 до 147/93. Максимум — от 156/95 до 160/91, — рассказывает диетолог. — За 28 дней цифры снизились до 115/83, только один раз было высокое давление — под 150, теперь у нее это редкость. Помогли всего 6 несложных шагов.Как снизить давлениеУвеличить потребление калия- Суточная норма калия — 4700 мг. Столько необходимо получать, если вам нужно снизить давление, — объясняет Лиза Афинская. — Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой. Калий также помогает ослабить напряжение стенок сосудов, что способствует снижению давления. Калий в основном содержится во фруктах, сухофруктах, бобовых, овощах. Отличный источник калия — зеленые смузи. В одной порции — больше 1150 мг.Важно: принимать калий в таблетках гипертоникам не стоит. Об этом ранее предупреждала кардиолог Анна Кореневич. Передозировка калия гораздо опаснее, чем его дефицит, который при этом встречается крайне редко.Нормализовать питание- Съедать 4-5 фруктов в день, а также 4-5 порций овощей в день. Это сделать легко, если обеды и ужины будут основаны на овощах. Фрукты добавляем к завтраку, десертам и перекусу. Добавляем также в рацион семена льна и чиа (перемолотые). Например, есть исследование, в котором подтверждено, что семена льна снизили давление у гипертоников на 9,4 пункта, — говорит диетолог.• Исключить главные источники соли- Я не настаиваю на ограничении соли в повседневном использовании, — рассказывает Лиза Афинская. — Но нужно исключить главные источники ее в рационе — чипсы, сосиски, фастфуд, готовые соусы и др. Если ограничивать соль (до ? ч. л. в день), то давление еще больше снизится.• Похудеть- Пациентка сбросила вес — она похудела на 7 кг, и это помогло ей снизить показатели давления, — объясняет эксперт. — В среднем похудение на 1 кг снижает давление на 1 мм рт. ст. Поэтому переходим на здоровое питание и много ходим пешком, вес начнет снижаться.• Пить меньше кофе- Некоторые люди особенно чувствительны к кофеину, то есть кофе повышает их давление, — говорит диетолог. — Например, есть случай в практике йельского профессора. К нему пришел мужчина с 10-летним стажем гипертонии, который выпивал по 10-20 чашек кофе в день. Когда он исключил кофе, то его давление нормализовалось за 3 недели и кардиолог полностью отменил таблетки. Конечно, не всем нужно отказываться от кофе, но можно попробовать исключить его и посмотреть на результаты.Исключить частые аллергены- Пищевая аллергия (например, на молочные продукты, яйца, глютен), о которой вы не подозреваете, может повышать давление. Стоит провести эксперимент, строго-настрого исключив все частые аллергены, — советует эксперт.