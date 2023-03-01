Врач: возбудители неизлечимых прионных заболеваний могут скрываться в мясе

Врач-инфекционист Андрей Поздняков: мясо может оказаться источником прионов, вызывающих у людей неизлечимые заболевания.Врач Поздняков рассказал в интервью, что при развитии прионных болезней центральной нервной системой начинают производиться атипичные белки – амилоиды. Эти белковые соединения проникают во все клетки, результатом чего становится нарушенное функционирование ЦНС.«Прионы – это белки, которые отличаются от «нормальных» белков человека не аминокислотным составом, а измененной формой», - сообщил специалист.По словам Позднякова, проникновение прионов в организм может произойти при его инфицировании или же их активность может обусловливаться наследственностью. В организме прионы вызывают патологическое изменение других белков что ведет к прогрессирующим нарушениям в центральной нервной системе. Такие нарушения влияют на многое, от поведения человека до работы его внутренних органов. Придонные заболевания являются неизлечимыми, на сегодняшний день они еще во многом остаются загадкой для науки.В беседе с «Известиями» врач добавил, что прионы, являющиеся возбудителями этих заболеваний, могут попасть в человеческий организм вместе с животными компонентами – например, с лекарствами, которые их могут содержать, или с мясом.«Животные тоже болеют прионными болезнями и умирают от них. Из животных изготавливают такие продукты, как костная мука, которой кормят других животных, и они тоже заражаются. Так как заболевание развивается очень медленно, его могут не заметить, забить животное и отправить продукцию в употребление», - объяснил медик.Поздняков подчеркнул, что от человека к человеку прионные заболевания не передаются.