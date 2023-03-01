Чистка закупоренных артерий с помощью питания: ТОП-8 продуктов

Артерии являются основой кровеносной системы, переносят кровь от сердца к внутренним органам, головному мозгу человека. Их состояние влияет на показатели артериального давления и общее самочувствие. При ухудшении кровотока ткани перестают получать кислород и питательные вещества, развиваются серьезные заболевания.Распространенная причина ранних инсультов и инфарктов – артерии, забитые холестериновыми или кальциевыми бляшками. Проблема все чаще встречается у молодых людей, которые неправильно питаются, ведут малоподвижный образ жизни. Улучшить состояние сосудов помогает рациональная диета и соблюдение рекомендаций врачей.Признаки закупоренных артерийПри некоторых заболеваниях или употреблении жирной пищи на стенках кровеносных сосудов откладывается холестерин. Он постепенно перекрывает просвет артерии, снижает интенсивность кровотока. При ударе или скачке артериального давления кусочек вещества может оторваться проникнуть с кровью в сердце или спровоцировать легочную эмболию.Врачи выделили 5 основных причин, указывающих на закупорку артерий и нарушение кровотока:1. Появление на мочках ушей продольных складок. Симптом подсказывает кардиологу, что холестерин перекрывает просветы артерий, питающих сердце. Оно получает меньше кислорода, начинает работать более интенсивно, утолщаются стенки.2. Жжение или тяжесть в икрах. Если неприятные ощущения начинаются после непродолжительной ходьбы, обратитесь за консультацией к флебологу. Так себя проявляет варикозное расширение вен на фоне закупоренных бедренных артерий. Сосуды не справляются с кровотоком, возникают отеки и боль.3. Покалывание в икроножных мышцах и стопах. Симптом может указывать на закупорку бляшками периферических артерий. При отсутствии лечения кровоснабжение конечности постепенно исчезает, что грозит ампутацией. В группе риска люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заядлые курильщики.4. Боль в пояснице. Симптом возникает при нарушении кровотока позвоночника. Сидячая работа или травмы усиливают нагрузку, приводят к появлению болезненной грыжи.5. Снижение эрекции у мужчин. Иногда холестериновые бляшки откладываются на стенке артерии, питающей мочеполовую систему. Кровоснабжение половых органов заметно снижается, что негативно сказывается на интимных отношениях.К возможным признакам закупорки артерий врачи относят резкое выпадение волос на макушке. Последние исследования доказали, что при нарушении углеводного обмена и снижении кровотока ухудшалось питание волосяных фолликулов, прекращался их рост. У 20% обследованных пациентов были выявлены опасные нарушения работы сердца.Чем питаться для чистых артерийПредотвратить развитие атеросклероза и осложнений помогают полезные продукты. Они содержат органические кислоты и ферменты, растворяющие холестериновые бляшки. Витамины и микроэлементы укрепляют стенки сосудов, делают их более эластичными. Они с легкостью выдерживают перепады давления при стрессе.Чтобы очистить артерии от накоплений, включите в рацион следующие продукты:Грейпфрут. Содержит ценные пектины, витамин С и волокна, выводящие вредные токсины, снижает риск развития сердечных заболеваний.Зеленый чай. Уникальное сочетание натуральных флавоноидов защищает клетки от преждевременного старения, повышает эластичность, нормализует холестериновый обмен. Пейте полезный напиток 2 раза в день, добавляя дольку лимона или немного тертого корня имбиря.Красные яблоки. Содержат большое количество проантоцианидинов – натуральных антиоксидантов, снижающих уровень холестерина. Употребляйте по 1 фрукту после завтрака и обеда, чтобы уменьшить всасывание вредных веществ в кровь.Нут. Бараний горох содержит клетчатку и пищевые волокна. Они всасывают вредные токсины и вещества, способствуют очищению стенок артерий. Готовьте гарниры из бобового продукта, чтобы защитить сердце от опасных осложнений.Оливковое масло первого отжима. Оно лидирует по содержанию ценных аминокислот Омега-3 и Омега-6. Вещества защищают сосуды от поражения бляшками, нормализуют углеводный обмен.Шпинат. Насыщает организм полезными витаминами и микроэлементами, предотвращают окисление холестерина. Это в 2–3 раза снижает риск налипания на стенки артерий сердца.Помидоры. Томаты содержат натуральный антиоксидант ликопин, который поддерживает оптимальный уровень кислотности. Он нормализует состав крови, восстанавливает капилляры и правильный кровоток.Чеснок. Продукт помогает тканям вырабатывать оксид азота, снижает повышенный тонус сосудов. Его фитонциды защищают артерии от скопления кальция, убирают воспаление.Для устранения закупорки артерий снижайте количество животного белка в ежедневном рационе. Отдавайте предпочтение свежей зелени, овощам, откажитесь от жарки в пользу пароварки и запекания в собственном соку. Пейте больше чистой воды для поддержания баланса жидкости в организме.Неправильное питание все чаще приводит к появлению опасных заболеваний. Закупорка артерий редко дает симптомы на ранней стадии, поэтому, как правило, больной обнаруживает проблему слишком поздно. Введите в ежедневное меню несколько продуктов для очищения артерий, чтобы свести к минимуму риск осложнений.