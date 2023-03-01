Ноги в руки. Врач рассказала, как помочь своим конечностям после тяжелого рабочего дня
Способ первый — лёгкая растяжка. Нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и поставить ступни на пол. Затем лодыжку правой ноги поставьте на левое колено, схватите левую ногу за бедро и подтягивайте её к груди в течение 15–30 секунд. Потом поменяйте ноги. Спойлер: вы должны почувствовать растяжение в задней части бедра и ягодице.
Идеальны для расслабления ног тепловые процедуры. Наберите в ванну воду температурой 37–38 градусов. Добавьте туда морскую соль и масла с успокаивающим эффектом — лаванды, ромашки, бергамота. Сядьте в ванну, выпрямив колени. Мышцы ног и бёдер должны быть расслаблены. Через 20 минут ваши ноги вернутся в форму. Дополнительно взбодриться поможет контрастный душ.
А теперь способ для тех, кто устал настолько сильно, что даже на расслабление нет сил. Собственно, делать ничего не надо, достаточно просто лечь. Можно даже не ползти до кровати — ложитесь прямо на пол. Единственное усилие, которое нужно предпринять, — закинуть ноги на стену, спинку кровати или любую другую вертикальную опору. Всё, можно смотреть в потолок и размышлять, как вы дошли до такой жизни. В это время отёк с ног будет спадать, а кровообращение улучшаться, рассказала телесный терапевт «Газете.ru».
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