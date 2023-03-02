Почему потеют руки и что с ними делать

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Это может быть признаком заболевания, которое можно лечить.Потовые железы есть практически на всей поверхности тела человека. Они нужны, чтобы охлаждать организм. Так что если у вас потеют руки, скорее всего, это нормально.Так должно быть в жаркую погоду, во время интенсивных физических нагрузок, лихорадки или поедания чего?то пряного или горячего. Из?за сильных эмоций телу тоже нужно охлаждение: гормоны в крови вызывают реакцию «бей или беги», внутренняя температура повышается и организм отводит тепло.У 3–15% людей потливость проявляется так сильно, что с них буквально течёт вода. Это состояние называется гипергидрозом. Оно может быть врождённым или появляется из?за какой?то причины:приёма антидепрессантов, гормональных препаратов, сахароснижающих и некоторых других лекарств;приливов во время менопаузы;избыточной активности щитовидной железы, или гипертиреоза;болезни Паркинсона, травмы спинного мозга и других неврологических заболеваний;инфекций;злокачественных заболеваний.Что можно сделать самому, если сильно потеют рукиМожно попробовать поправить состояние своими силами.Охладить рукиХотя первый позыв — спрятать потные руки в карманы или сжать кулаки, лучше, наоборот, раскрыть ладони, чтобы они дышали. Можно также попробовать приложить к запястью кубик льда или влажную ткань.Справиться со стрессомВ моменте поможет глубокое дыхание и успокаивающий внутренний диалог. А для улучшения ситуации в общем можно попробовать:медитации;ведение дневника;техники релаксации;регулярные занятия спортом;психотерапию.Пользоваться тальком или детской присыпкойНосите с собой маленький пакетик с присыпкой, чтобы убрать лишнюю влагу в нужный момент. Проблему это не решает, но как экстренное средство помогает.Наносить специальный антиперспирантЕсть специальные антиперспиранты на основе солей алюминия, которые помогают уменьшить потливость. Их нужно наносить на чистые руки перед сном.Попробовать шалфейШалфей иногда рекомендуют во время приливов или при гипергидрозе. В его составе есть дубильные вещества, которые уменьшают потоотделение. Есть исследования, которые подтверждают его эффективность, но их очень мало. Так что сложно сказать, как лучше его применять: в виде травяных чаёв, добавок или ванночек. Последние действуют только снаружи, поэтому их можно пробовать самостоятельно, а добавки лучше обсудить с врачом.Когда нужно обратиться к врачуНемедленно идите к терапевту, если повышенное потоотделение сопровождается болью в груди, лихорадкой, необъяснимой потерей веса, одышкой, учащённым сердцебиением. Эти симптомы могут указывать на опасные причины гипергидроза. Также обратитесь к врачу, если вы сильнее потеете по ночам или проблема возникла внезапно.Если же ничего такого не происходит, но пот буквально стекает с рук или вам просто некомфортно, запишитесь к дерматологу. Обычно проводить какие?то исследования не нужно, врач просто расспросит вас о состоянии. Если потребуется исключить другие заболевания, то он направит к терапевту или назначит дополнительное обследование.Что делает врач, если сильно потеют рукиЕсли речь о гипергидрозе, то врач может предложить несколько вариантов лечения.Местные средства для уменьшения потливостиТут могут назначить антиперспиранты с повышенным содержанием солей алюминия или спреи с гликопирронием. Наносить их придётся часто, потому что они не могут надолго заблокировать протоки потовых желёз.Инъекции ботулотоксинаБотулотоксин блокирует активность желёз на несколько месяцев. Перед инъекциями нужно провести йодокрахмальный тест Минора. Врач намажет руки пациента раствором йода и посыплет сверху крахмалом. Там, где выделяется пот, руки окрасятся в синий цвет. Чем темнее участок, тем сильнее там работают железы, а значит, именно в этом месте потребуется больше токсина.ЛекарстваТаблетки гликопирролата уменьшают потоотделение. Однако пациенты жалуются, что эти лекарства вызывают сухость в глазах и во рту. Также иногда применяют бета?блокаторы и противотревожные средства.ИонофорезИонофорез — это процедура, при которой с помощью тока в кожу попадают ионы. Забавно, но в руководствах так и пишут: не вполне понятно, как это работает, но может помочь. Причём процедуру выполняют не только с гликопирролатом, но даже с водопроводной водой. Правда, эффект длится не очень долго.СимпатэктомияЭто радикальный способ лечения гипергидроза. Во время операции разрушают нервы и потливость исчезает. Как и у любого вмешательства, у этой операции есть побочные эффекты. Например, кровотечение, инфекции, коллапс лёгкого и опущение век.