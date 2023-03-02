Витамин А: симптомы дефицита

Недостаток витамина А опасен для организма. Выясним, какие симптомы появляются при нехватке этого витамина, чем грозит его дефицит и как избежать серьезных проблем со здоровьем.Витамин А имеет две формы – ретинол и каротин. Источником первого вещества служит пища животного происхождения, а второго – растительного происхождения.Витамин А: дефицит, симптомы и что делатьФункции витамина А. Этот витамин обеспечивает:ускорение окислительных процессов в организме;поддержку и регенерацию эпителиальных клеток;рост костной ткани;синтезирование половых гормонов;нормализацию уровня сахара в крови;нормализацию зрения;укрепление иммунной системы;замедление старения.Чем грозит нехватка витаминаПоследствия нехватки в организме этого витамина малоприятные:кожные заболевания;нарушение работы органов зрения;нарушения в иммунной системе;проблемы с зубами;заболевания пищеварительной системы;гинекологические проблемы;повышенный риск развития онкологии.Чтобы не допустить жесткого витаминного дефицита, необходимо следить за питанием. К группе риска принадлежат:вегетарианцы и те, кто придерживаются строгих диет;люди, имеющие заболевания, которые препятствуют процессу абсорбции, а также хранению и транспортировке витамина;люди, имеющие алкогольную зависимость.Симптомы нехватки витаминаОсновными признаками витаминного дефицита служат:ночная слепота;появление на глазах пятен Бито;ксероз роговицы;язвы и рубцы на роговице;сухость кожи лица, изменение ее цвета и появление морщин;повышенная сухость губ;себорея и интенсивное выпадение волос;ломкость ногтей;повышенная чувствительность десен и снижение прочности эмали.ЛечениеПри среднем уровне дефицита достаточно включить в рацион продукты, содержащие витамин А:говядина и говяжья печень;мясо деревенской курицы и домашние яйца;различные виды сыров;печень трески и жирные сорта рыбы;сливочное масло;натуральное молоко;картофель;овощи (морковь, капуста, сладкий перец);фрукты (абрикосы, дыни, персики, апельсины);листовая зелень.При условии тяжелого дефицита не обойтись без специальных биологически активных добавок. Но нужно понимать, что лечение жесткой нехватки витамина должно осуществляться только под контролем врача.