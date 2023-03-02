Названы симптомы бессонницы, способной приводить к преждевременной смерти

Специалисты международного коллектива исследователей предупреждают о последствиях так называемой фатальной семейной бессонницы. Она может передаваться по наследству и значительно ухудшать качество жизни человека.Как рассказывает публикация на ресурсе Interia Kobieta, этот тяжелый и крайне опасный недуг проявляется в быстро прогрессирующей изнурительной бессоннице.Риск наследования этого заболевания родственникам оценивается в 50 процентов. Отсюда и термин «фатальная семейная». К тому же, и последствия ее тоже весьма серьезны.Это не просто хронический недосып, сопровождающийся усталостью, апатией, скачками давления, снижением трудоспособности, невротическими реакциями. К этим симптомам часто добавляются потеря веса, галлюцинации, мышечные спазмы и панические атаки. А потом еще и ранняя деменция.На уровне физиологии болезнь проявляется "неправильно свернутыми прионными белки". Они крайне устойчивы к разрушающим ферментам, поэтому накапливаются в мозге и оказывают на него разрушительное воздействие.