Есть бананы натощак и на завтрак вредно

Употребление на завтрак продуктов, богатых углеводами, может обострять чувство голода, что способствует увеличению веса в долгосрочной перспективе.Бананы являются одними из самых универсальных и вкусных фруктов, которые любят люди во всем мире. Они обеспечивают энергию, содержат много питательных веществ и к тому же доступы по цене. Однако эксперты в области здравоохранения предупреждают: бананы не должны быть самостоятельным продуктом для завтрака, а также их нельзя есть натощак, об этом информирует Times of India.По словам специалистов, бананы, помимо прочего, содержат большое количество углеводов и натуральных сахаров. Таким образом, фрукты способствуют повышению уровня сахара в крови, что негативно отражается на механизмах аппетита – вскоре после сладкой закуски на пустой желудок человек начинает вновь ощущать голод и искать пищу.«Различные исследования показали, что регулярное употребление на завтрак продуктов, богатых углеводами, усиливает чувство голода и повышает риск появления лишних килограммов в долгосрочной перспективе», - сообщило издание.Еще она причина, объясняющая, почему бананы не рекомендуется есть натощак, – это содержание в них фруктовой кислоты, раздражающей слизистую ЖКТ. При употреблении натощак любые фрукты (бананы – не исключение) могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением.Не стоит забывать, что бананы отличаются высоким содержанием магния. Их поедание на пусто желудок способно вызвать дисбаланс между кальцием и магнием в крови с последующим неблагоприятным действием на сердечно-сосудистую систему.Как лучше есть бананы? Эксперты советуют употреблять их вместе с другими продуктами, чтобы сбалансировать углеводы и сахар.«Бананы как продукт с высоким содержанием клетчатки и углеводов полезно сочетать со здоровыми жирами и хорошим источником белка. Лучше всего бананы сочетаются с арахисовым маслом или вареным яйцом»Кроме того их можно добавлять в овсяную кашу, употреблять вместе с миндалем и грецкими орехами.