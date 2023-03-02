Как правильно оказать первую помощь человеку, который подавился

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По словам терапевта Екатерины Терентьевой, хлопать по спине человека, который подавился, – не нужно.Врач поделилась в интервью рекомендациями о то, как правильно оказывать первую помощь подавившемуся человеку.Человек подавился, но самостоятельно откашливается. Терентьева отметила, что это говорит о свободных, не закупоренных куском пищи дыхательных путях. Лучше, если человек откашляется сам – стучать его по спине не нужно, такая «помощь» может лишь поспособствовать более глубокому продвижению застрявшего куска.«Если самостоятельно откашляться не получается, помогите принять более удобную позу – наклоните его вперёд и вниз, предложите сделать медленный аккуратный вдох и резкий выдох, побуждая к откашливанию», - подедилась терапевт.Человек подавился и не может кашлять, задыхается. Эти симптомы указывают на проникновение инородного тела в дыхательные пути. Врач Терентьева посоветовала как можно быстрее вызвать такому пострадавшему скорую помощь, и рассказала, как правильно выполнить метод Геймлиха, помогающий освободить дыхательные пути от застрявшего куска пищи или инородного предмета.«Обхватите пострадавшего двумя руками, стоя сзади – положите обе руки между пупком и нижней частью ребер, сожмите одну руку в кулак, положите на живот, обхватите ее сверху второй рукой. Резко согнув обе руки в локтях, нажмите кулаком на живот пострадавшего. Обычно достаточно четырех-пяти таких быстро повторяющихся движений», - сказала терапевт RT.Екатерина Терентьева добавила, что если случаи, когда человек давится едой, возникают все чаще, это нужно обсудит с врачом, чтобы он назначил специфическое обследование. Затрудненное проглатывание является возможным признаком различных патологий.