Как правильно оказать первую помощь человеку, который подавился
Врач поделилась в интервью рекомендациями о то, как правильно оказывать первую помощь подавившемуся человеку.
Человек подавился, но самостоятельно откашливается. Терентьева отметила, что это говорит о свободных, не закупоренных куском пищи дыхательных путях. Лучше, если человек откашляется сам – стучать его по спине не нужно, такая «помощь» может лишь поспособствовать более глубокому продвижению застрявшего куска.
«Если самостоятельно откашляться не получается, помогите принять более удобную позу – наклоните его вперёд и вниз, предложите сделать медленный аккуратный вдох и резкий выдох, побуждая к откашливанию», - подедилась терапевт.
Человек подавился и не может кашлять, задыхается. Эти симптомы указывают на проникновение инородного тела в дыхательные пути. Врач Терентьева посоветовала как можно быстрее вызвать такому пострадавшему скорую помощь, и рассказала, как правильно выполнить метод Геймлиха, помогающий освободить дыхательные пути от застрявшего куска пищи или инородного предмета.«Обхватите пострадавшего двумя руками, стоя сзади – положите обе руки между пупком и нижней частью ребер, сожмите одну руку в кулак, положите на живот, обхватите ее сверху второй рукой. Резко согнув обе руки в локтях, нажмите кулаком на живот пострадавшего. Обычно достаточно четырех-пяти таких быстро повторяющихся движений», - сказала терапевт RT.
Екатерина Терентьева добавила, что если случаи, когда человек давится едой, возникают все чаще, это нужно обсудит с врачом, чтобы он назначил специфическое обследование. Затрудненное проглатывание является возможным признаком различных патологий.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий