Рост смертности от ожирения предсказал эндокринолог
«В ближайшие тридцать лет ожидается рост смертности от причин, которые вызываются ожирением среди населения и в мире, и в России», – приводит источник слова директора ГНЦ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ, члена-корреспондента РАН Натальи Мокрышевой.
Она пояснила, что лишний вес связан в том числе с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а они являются причиной примерно 20% смертей в России. Ожирение провоцирует развитие и других опасных болезней, в том числе сахарного диабета.
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