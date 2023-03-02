Рост смертности от ожирения предсказал эндокринолог

В ближайшие 30 лет будет расти смертность от причин, связанных с ожирением. Лишний вес станет большой проблемой для многих людей в мире.«В ближайшие тридцать лет ожидается рост смертности от причин, которые вызываются ожирением среди населения и в мире, и в России», – приводит источник слова директора ГНЦ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ, члена-корреспондента РАН Натальи Мокрышевой.Она пояснила, что лишний вес связан в том числе с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а они являются причиной примерно 20% смертей в России. Ожирение провоцирует развитие и других опасных болезней, в том числе сахарного диабета.