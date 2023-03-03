Почему может быть низкое давление?

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Нередко мы пренебрегаем визитом к врачу, улучшая самочувствие с помощью кофе. Но низкое артериальное давление может быть симптомом серьезных заболеваний.Если давление снижается относительно привычных для человека показателей, необходимо установить причину изменений и принять меры.Какое давление считается низким?Когда систолическое («верхнее») кровяное давление становится ниже нормального (в среднем у мужчин 105 мм и ниже, у женщин — 100 мм и ниже), врачи говорят, что у пациента диагностировано низкое давление. Иногда такое состояние расценивается как нормальное и не свидетельствует о заболевании. Как правило, низкое давление характерно для жителей высокогорий (адаптивная гипотония) и спортсменов (гипотония высокой тренированности).Болезни, симптомом которых может служить низкое давление:анемия;болезни позвоночника и суставов;эндокринные нарушения;заболевания желудочно-кишечного тракта;сердечно-сосудистые заболевания;инфекционные поражения;осложнения после черепно-мозговых травм.Причинами низкого давления у беременных могут служить гормональные изменения, задержка крови в русле матки и плаценты, снижение сопротивления сосудов кровотоку.Одной из причин низкого давления может быть пониженный объем крови в организме (гиповолемия).Она вызывается обезвоживанием, недоеданием, чрезмерным приемом диуретиков (мочегонных средств) или острой кровопотерей. Резкое падение кровяного давления может быть вызвано внутренним или внешним кровотечением при язве желудка, геморрое. Если снижение кровяного давление сопровождается болезненными симптомами, врачи ставят диагноз гипотоническая болезнь (гипотензия).Признаки низкого давления:побледнение или синюшность кожи;холодный пот;тошнота;быстрый едва уловимый пульс;общая слабость и чувство усталости;иногда кратковременная потеря сознания.Симптомы постоянного низкого давления:головная боль;головокружения;слабость, быстрая утомляемость;бессонница;рассеянность, ухудшение памяти;сильное сердцебиение;боли в области сердца;холодные руки и ноги;ипохондрия, ухудшение настроения;тяжесть в области желудка, снижение аппетита, запоры.Лечение низкого давления зависит от его причины. Опасные для жизни состояния требуют незамедлительной помощи врача. Резкое падение давления может свидетельствовать о кровотечении и инсульте. В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь. Регулярно пониженное давление требует консультации врача и планового лечения, поскольку может стать причиной:снижения физической и умственной активности, концентрации внимания;повышения риска инсульта, инфаркта, деменции;кислородного голодания мозга, ухудшения памяти, роста утомляемости;повышения риска травм при падении в случае потери сознания.Низкое давление редко бывает смертельно опасным, если не связано с резкой кровопотерей. При его контроле и корректировке образа жизни пациенты с гипотонией живут не менее долго и полноценно, чем люди с нормальными показателями кровяного давления. Как правило, рекомендации врачей включают снижение уровня стресса, регулярные прогулки на свежем воздухе, массаж, контрастный душ, отдых в средней полосе с купанием в прохладных озерах и реках, сон не менее 8 часов в сутки, исключение нехватки витаминов A, C, P и E.