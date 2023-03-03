Какие продукты помогают печени восстанавливаться: диетолог Семенова

Диетолог Татьяна Семенова сырая свекла и растительные масла являются одними из лучших продуктов для здоровья печени.

Специалист назвала в интервью несколько продуктов, полезных для восстановления печени (печень – единственный орган нашего тела со способностью регенерировать ткань).

Говоря о сырой свекле, Семенова указала на ее насыщенность клетчаткой и бетанином – веществом, способствующим очищению печени.

«Этот овощ является источником бетаина, который способствует переработке жиров, поэтому именно свекла хорошо очищает печень».

Кроме того, на состояние и функции печени положительно влияют продукты, содержащие таурин – основной желчеобразующий компонент. Полезный для органа таурин можно найти в мясе, рыбе, водорослях, морепродуктах.

Также диетолог Семенова посоветовала употреблять в пишу нерафинированные масла: например, тыквенное или оливковое. По словам специалиста, их включение в рацион приносит пользу даже при уже имеющихся заболеваниях печени.

Еще один тип продуктов, которые помогают печени восстанавливаться, – это горькие овощи (руккола, редис, брокколи). Их потребление содействует хорошему оттоку желчи.

«Экстракты брюссельской капусты и брокколи повышают уровень ферментов детоксикации и защищают печень от повреждений», - добавила диетолог, беседуя с изданием «Лайф».

Большую пользу печени приносит кофе (без сливок и сахара). Его питье дает эффект профилактики ожирения печени, защищает ее от воспаления, констатировала медик.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

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