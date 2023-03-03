Диетолог Соломатина: как восполнить нехватку витаминов на исходе зимы

К началу весны организм человека может страдать от значительной нехватки витаминов, что лишает его энергии, хорошего сна и самочувствия.Врач-диетолог Елена Соломатина отметила в интервью, что одним из наиболее распространенных дефицитов в это время года является недостаток витамина D. Этот витамин, один из важнейших для иммунитета, вырабатывается организмом под воздействием солнечных лучей на кожу, и за период зимы, лишенной солнца, его содержание в нем резко снижается.«Восполнить дефицит витамина D, который из-за нехватки солнца наблюдается у 80% граждан, поможет печень трески и минтая» - сказала Соломатина «Радио 1».Еще один витамин, нехватку которого на исходе зимы испытывают многие люди, – это витамин С. Елена Соломатина поделилась: одним из лучших источников ценного антиоксиданта является болгарский перец –«суточная норма витамина С содержится в половинке болгарского перца».Также получать витамин можно из доступного сушеного шиповника.Соломатина добавила, что с пищей организм должен получать и витамины группы В, необходимые для подержания неврологического здоровья, хорошего состояния щитовидной железы.«Витамин группы В мы всегда получаем из мяса, из цельнозерновых круп», - объяснила эксперт.