Мешки под глазами: почему они появляются и можно ли убрать их в домашних условиях

Если ночь вы провели в рыданиях — утром обязательно столкнетесь с мешками под глазами. Но если в жизни все хорошо, вы выспались, но утром внешний вид не радует, в чем причина?Появление «мешков» под глазами — одно из неприятных внешних изменений, которое нередко возникает по утрам. Подобную проблему сложно замаскировать косметикой, их появление придает лицу возраста и усталости, ведет к комплексам по поводу внешности. Если же они появляются постоянно, стоит поговорить хотя бы с терапевтом и пройти обследование, чтобы исключить проблемы со здоровьем.В некоторых случаях лечение поможет избавиться от подобного дефекта, а если это сугубо косметический дефект — стоит поговорить о решении проблемы с косметологом. Ведущий эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала «Доктору Питеру», почему мешки портят нам жизнь и есть ли способ от них избавиться.Что это такое — «мешки» под глазамиПод понятием «мешки под глазами» мы подразумеваем темные круги, отечность нижнего века — все, что придает нашему лицу усталый вид. Пластические хирурги называют мешки под глазами грыжами век, поскольку эти структуры представлены отечной, гипертрофированной (избыточно разрастающейся) жировой тканью. Наличие выраженных мешков создает эффект измученного, тяжелого взгляда, заплаканного лица. Подобные дефекты визуально состаривают лицо, портят общее впечатление и могут в отдельных случаях даже нарушать зрительные функции.Чаще всего образование подобного дефекта связано с вполне закономерными процессами, естественным старением организма — преимущественно кожи на лице и подлежащих соединительных тканей. По мере прибавления возраста ткани производят все меньшее количество коллагена для поддержания упругости, гладкости кожи. Мышцы вокруг глазного яблока ослабевают, ткани теряют упругость. Иногда первые изменения можно отметить после 25–30 лет. Когда вы спите, область нижнего века припухает, из-за чего ткани становятся похожими на небольшие мешочки.8 основных причин образования «мешков»Причина появления мешков может быть разной. Среди наиболее вероятных влияний, с которыми чаще всего сталкиваются женщины и мужчины, можно выделить следующие восемь провокаторов:дряблость кожи, которая появляется с возрастом;жировые отложения в области нижнего века;анатомические особенности глазницы и области вокруг глаз (периорбитальной области);пигментация кожи вокруг глаз;усталость, недостаток сна;курение, прием алкоголя;аллергия;различные заболевания — щитовидной железы, почек, воспалительные заболевания глаз, а также дерматиты в области глаз — атопический, контактный, дерматомиозит, аллергическая реакция и другие.Если проблемы связаны с вредными привычками или усталостью, их вполне легко устранить, отказавшись от негативных влияний. Если дефекты косметические, помочь может посещение врача-косметолога с прохождением индивидуально подобранных процедур.Если это «подарок» от родителейЧасто мешки обусловлены особенностями строения периорбитальной области и передаются по наследству от родителей. С возрастом эластичность кожи снижается, она теряет способность удерживать жировую ткань, постепенно область нижнего века начинает провисать. Если происходит задержка жидкости, то состояние ухудшается еще сильнее — клетки задерживают воду в этой зоне. Глаза выглядят опухшими, создавая эстетический дискомфорт.Что делать?Если изменения в области век не обусловлены генетическими особенностями и возрастными изменениями, следует обратиться к врачу и пройти обследование. Чтобы вовремя выявить заболевания, на первом этапе, возможно, понадобится минимальный перечень анализов:общий анализ крови;биохимический профиль;гормоны щитовидной железы.Это позволит исключить большинство болезней, при которых мешки под глазами — один из симптомов нездоровья. При подозрении на аллергию сходите к аллергологу, чтобы ограничить воздействие аллергенов.Как улучшить внешний видВажны режим и количество сна. Спать нужно не менее 7–9 часов, желательно с приподнятыми подушками. Это уменьшит отекание век и улучшит кровообращение. Также помогает:положить холодный компресс на опухшие глаза на несколько минут;избегать употребления жидкости перед сном;ограничение количества соли в рационе;отказ от курения.Могут прийти на помощь корректирующие косметические средства, например светоотражающие корректоры, или, при отсутствии противопоказаний, лазерная шлифовка, химические пилинги. Могут применяться филлеры на основе гиалуроновой кислоты, блефаропластика для удаления лишней жировой ткани и кожи.