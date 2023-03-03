Эндокринолог Павлова раскрыла способы компенсировать дефицит витамина D
Чтобы поднять себе настроение, а также восполнить дефицит солнечного витамина и гормона серотонина, врач рекомендовала добавить в рацион шоколад и бананы. Жирная морская рыба обеспечит организму запас полезных Омега-3 кислот.
«Омега-3 блокируют в организме выработку простагландинов, которые препятствуют высвобождению серотонина», – отметила Павлова.
Еще несколько способов поправить самочувствие – найти поводы для радости. Это может быть новое увлечение (пение, танцы, игра на музыкальных инструментах), а также общение с дорогими сердцу людьми. Короткая зарядка обеспечит выбросом серотонина и окситоцина.
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