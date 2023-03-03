Эндокринолог Павлова раскрыла способы компенсировать дефицит витамина D

В марте солнца становится больше, но для удовлетворения потребности в витамине D его все еще недостаточно. А ведь от него зависит и наше здоровье, и настроение. Как помочь себе, в Telegram-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова.Чтобы поднять себе настроение, а также восполнить дефицит солнечного витамина и гормона серотонина, врач рекомендовала добавить в рацион шоколад и бананы. Жирная морская рыба обеспечит организму запас полезных Омега-3 кислот.«Омега-3 блокируют в организме выработку простагландинов, которые препятствуют высвобождению серотонина», – отметила Павлова.Еще несколько способов поправить самочувствие – найти поводы для радости. Это может быть новое увлечение (пение, танцы, игра на музыкальных инструментах), а также общение с дорогими сердцу людьми. Короткая зарядка обеспечит выбросом серотонина и окситоцина.