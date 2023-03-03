Топ-20 полезных свойств глутатиона

Глутатион – это вещество, которое вырабатывает организм человека. Он состоит из белков: глутамата, цистаина, глицина, серосодержащих групп. Глутатион обладает мощной способностью уменьшать окислительные стрессы, борясь со свободными радикалами.Глутатион: польза для здоровья1. Уменьшение стресса от окисленияГлутатион понижает число АФК (активные формы кислорода) и борется со стрессорами, которые повреждают здоровые ткани и ДНК. Участвует в регенерации витаминов и полезных веществ, улучшает общую сопротивляемость организма.2. Угнетает воспалительные процессыПри хронических заболеваниях в организме вырабатываются цитотоксины, поддерживающие воспалительные процессы. Глутатион контролирует их производство и защищает органы и ткани от воспалительных повреждений.3. Синдром дефицита внимания и гиперактивности и АутизмУ детей с СДВГ и аутизмом показатель глутатиона меньше нормы на 20-40%. Кроме этого, у них нарушены механизмы его функций в организме. Для облегчения симптомов заболеваний необходимо восстановить показатели глутатиона в активной форме.4. Психические расстройстваПрием ацетилцистеина, увеличивающего количество глутатиона, облегчает симптомы и улучшает самочувствие при шизофрении, биполярном расстройстве. Он улучшает антиоксидантную защиту, увеличивает стрессоустойчивость.5.Депрессии и стрессМногие анти-тревожные лекарства уменьшает беспокойство и раздражительность при депрессии, путем поднятия количества глутатиона. Тем самым, вещество помогает снизить реакции на стресс и успокоиться.6. Здоровье мозгаДля активной мозговой деятельности, требуется огромное количество реактивного кислорода, глутатион помогает обеспечивать окислительный метаболизм, необходимый для этого процесса. Восстановление глутатиона помогает бороться с болезнями Паркинсона, Альцгеймера и облегчает их проявления.7. Вирусные инфекцииИнфекционные возбудители вызывают воспалительные процессы, окислительные поражения и поглощают глутатион, что приводит к снижению иммунитета.8. Кишечный трактГлутатион участвует в регенерации и укреплении слизистых оболочек кишечника, уменьшает их проницаемость.9. Здоровье печениГлутатион способствует детоксикации и защищает печень от серьезных повреждений.10. Защита от ракаНормальное количество глутатиона снижает риск развития опухолей и играет важную роль в профилактике раковых заболеваний.11. Сердечно-сосудистые заболеванияБолезни сердца и сосудов, в основном, вызываются повреждениями в клетках сердечной мышцы. Глутатион уменьшает число вредных радикалов и тем самым, ограничивает риски инсульта и сердечных патологий.12. Сахарный диабетВысокий показатель глюкозы в крови уменьшает глутатион и провоцирует серьезные нарушения в работе внутренних органов.13. Заболевания почекГлутатион борется с окислительными стрессами в почках и предотвращает ухудшение их функций.14. Различные зависимостиКурение, злоупотребление алкоголем, прием наркотических веществ, увеличивают показатель активных форм кислорода, ухудшающих работу мозга и поражающих органы и системы. Прием глутатиона помогает усилить антиоксидантную защиту мозга и вывести из организма токсические вещества.15. Дыхательный аппаратСнижение глутатиона усиливает воспалительные процессы и может вызвать астму.16. Качество снаПациенты с апноэ имеют низкий уровень глутатиона, восстановление его количества восстанавливает полноценный ночной отдых.17. Борьба со старениемСвободные радикалы ускоряют процессы старения. Глутатион помогает восстановить поврежденные ткани, укрепляет кости, предотвращает возрастное когнитивное угасание и замедляет наступление старости.18. Кожные заболеванияВосстановление количества глутатиона улучшитт регенерацию кожи, уменьшит прыщи, осветлит кожные покровы и поможет бороться с возрастными пигментными пятнами.19. Защита глазГлутатион защищает глаза от окислительных стрессов, улучшает их здоровье, предотвращает развитие глаукомы и катаракты.20. Предотвращение выкидышейУпотребление продуктов, повышающих уровень глутатиона, поможет в профилактике депрессии у беременных, улучшит мозговое развитие у плода и поможет сохранить здоровую беременность.