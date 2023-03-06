Насколько пост полезен для вашего здоровья

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Зависит от того, можно ли вам поститься.Для начала проясним пару моментов. Во?первых, пост — это сугубо религиозная практика. И обычно люди соблюдают его не для здоровья тела, а для здоровья души. Во?вторых, пост посту рознь: правила сильно зависят и от религии, и от времени года.Возможно, именно поэтому влияние поста на здоровье толком не изучалось. Но некоторые выводы можно сделать на основании исследований краткосрочных последствий голодания, сыроедения, вегетарианства и веганства. Ведь тот же Великий пост подразумевает исключение алкоголя, мяса и молочных продуктов, а также сыроедческие и голодные дни.Какую пользу здоровью может принести постКак мы уже писали, на исследования тут опираться не приходится. Поэтому все преимущества чисто гипотетические.Возможно, поддержит печень, сердце и сосудыТак как пост убирает из рациона достаточно вредные вещи, такие как алкоголь и красное мясо, для кого?то он может быть полезен не только с духовной точки зрения. Если человек в обычное время не особо следит за питанием и образом жизни, воздержание принесёт пользу всему организму. В первую очередь — печени и сердечно?сосудистой системе. Но сильно рассчитывать на это всё же не стоит, ведь даже самый длинный, Великий пост продолжается всего семь недель.Возможно, улучшится пищеварениеВ некоторые дни поста можно есть только сырую, необработанную пищу, в основном овощи. Благодаря этому, скорее всего, стул станет чаще и мягче. Дело в клетчатке, которая облегчает транзит кала по кишечнику.Так что, если до этого были проблемы — запоры, такие дни помогут их решить.Возможно, снизится уровень сахараСахар точно снизится в голодные дни, потому что новый не будет поступать, а запасы гликогена будут расходоваться для нужд организма. Но он снова поднимется, если в питании будут преобладать углеводы, например сладкие каши и хлеб вместо бобовых и овощей.Возможно, улучшится настроениеКратковременное голодание меняет баланс медиаторов — веществ, которые регулируют в мозге нервную передачу. В результате может улучшиться настроение, например, при депрессии и некоторых других расстройствах.Изменится весИз?за ограничения мяса и молочки люди начинают экспериментировать с питанием. Например, ищут постные рецепты и открывают для себя овощи и бобовые, которых в обычном рационе было мало. А это может помочь снизить вес.Но те, кто просто переходит на быстрые углеводы, скорее всего, только наберут лишние килограммы и не получат пользы.Возможно, исчезнут проблемы с газамиМногие люди не знают, что у них есть непереносимость молочных продуктов, потому что она не проявляется так сильно, чтобы сдавать анализы. Для них пост — шанс оценить своё самочувствие. Возможно, удастся заметить улучшение — например, станет меньше газов.Но надо помнить: их может стать и больше, если с непривычки начать налегать на сырые овощи и бобовые.Возможно, очистится кожаХотя продукты сами по себе не вызывают прыщи, какое?то влияние на состояние кожи диеты всё же оказывают. Поэтому, например, исключение молока может уменьшить у некоторых людей количество высыпаний на лице и спине. Но сильно рассчитывать на это не стоит: поддержание чистоты кожи требует больших усилий, чем изменение питания на короткий срок.Кому может навредить постТочно известно, что голодать и урезать продукты группами не нужно:детям, потому что их тела много энергии тратят на рост;беременным и кормящим, потому что им необходимо сбалансированное питание;людям с нарушениями обмена углеводов, например диабетом, потому что это чревато колебаниями уровня глюкозы;страдающим серповидноклеточной анемией, потому что у них более высокие потребности в белке;людям с заболеваниями желудочно?кишечного тракта, потому что у них может не быть нужного запаса питательных веществ, а следовательно, симптомы дефицита появятся раньше.