Насколько пост полезен для вашего здоровья
Для начала проясним пару моментов. Во?первых, пост — это сугубо религиозная практика. И обычно люди соблюдают его не для здоровья тела, а для здоровья души. Во?вторых, пост посту рознь: правила сильно зависят и от религии, и от времени года.
Возможно, именно поэтому влияние поста на здоровье толком не изучалось. Но некоторые выводы можно сделать на основании исследований краткосрочных последствий голодания, сыроедения, вегетарианства и веганства. Ведь тот же Великий пост подразумевает исключение алкоголя, мяса и молочных продуктов, а также сыроедческие и голодные дни.
Какую пользу здоровью может принести пост
Как мы уже писали, на исследования тут опираться не приходится. Поэтому все преимущества чисто гипотетические.
Возможно, поддержит печень, сердце и сосуды
Так как пост убирает из рациона достаточно вредные вещи, такие как алкоголь и красное мясо, для кого?то он может быть полезен не только с духовной точки зрения. Если человек в обычное время не особо следит за питанием и образом жизни, воздержание принесёт пользу всему организму. В первую очередь — печени и сердечно?сосудистой системе. Но сильно рассчитывать на это всё же не стоит, ведь даже самый длинный, Великий пост продолжается всего семь недель.
Возможно, улучшится пищеварение
В некоторые дни поста можно есть только сырую, необработанную пищу, в основном овощи. Благодаря этому, скорее всего, стул станет чаще и мягче. Дело в клетчатке, которая облегчает транзит кала по кишечнику.
Так что, если до этого были проблемы — запоры, такие дни помогут их решить.
Возможно, снизится уровень сахара
Сахар точно снизится в голодные дни, потому что новый не будет поступать, а запасы гликогена будут расходоваться для нужд организма. Но он снова поднимется, если в питании будут преобладать углеводы, например сладкие каши и хлеб вместо бобовых и овощей.
Возможно, улучшится настроение
Кратковременное голодание меняет баланс медиаторов — веществ, которые регулируют в мозге нервную передачу. В результате может улучшиться настроение, например, при депрессии и некоторых других расстройствах.
Изменится вес
Из?за ограничения мяса и молочки люди начинают экспериментировать с питанием. Например, ищут постные рецепты и открывают для себя овощи и бобовые, которых в обычном рационе было мало. А это может помочь снизить вес.
Но те, кто просто переходит на быстрые углеводы, скорее всего, только наберут лишние килограммы и не получат пользы.
Возможно, исчезнут проблемы с газами
Многие люди не знают, что у них есть непереносимость молочных продуктов, потому что она не проявляется так сильно, чтобы сдавать анализы. Для них пост — шанс оценить своё самочувствие. Возможно, удастся заметить улучшение — например, станет меньше газов.
Но надо помнить: их может стать и больше, если с непривычки начать налегать на сырые овощи и бобовые.
Возможно, очистится кожа
Хотя продукты сами по себе не вызывают прыщи, какое?то влияние на состояние кожи диеты всё же оказывают. Поэтому, например, исключение молока может уменьшить у некоторых людей количество высыпаний на лице и спине. Но сильно рассчитывать на это не стоит: поддержание чистоты кожи требует больших усилий, чем изменение питания на короткий срок.
Кому может навредить пост
Точно известно, что голодать и урезать продукты группами не нужно:
детям, потому что их тела много энергии тратят на рост;
беременным и кормящим, потому что им необходимо сбалансированное питание;
людям с нарушениями обмена углеводов, например диабетом, потому что это чревато колебаниями уровня глюкозы;
страдающим серповидноклеточной анемией, потому что у них более высокие потребности в белке;
людям с заболеваниями желудочно?кишечного тракта, потому что у них может не быть нужного запаса питательных веществ, а следовательно, симптомы дефицита появятся раньше.
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