Медики рассказали, что распознать инсульт можно по слабости и изменению зрения

Причиной инсульта является нарушение кровоснабжения мозговых артерий, которое может произойти из-за их закупорки или разрыва кровеносного сосуда в головном мозге. Чем раньше врачи выявят инсульт, тем легче будет устранить его последствия. Для этого важно своевременное диагностирование инсульта, подчеркивают специалисты.При этом важно знать, что не всегда инсульт проявляется характерными симптомами: провисанием одной стороны лица и уголка рта, нарушением мимики, онемением одной руки, парезом рук и нарушением речи.Помимо этих симптомов при инсульте существуют признаки, которые не столь выражены. Так, по словам медиков, к нетипичным симптомам инсульта можно отнести слабость, чувство усталости, резкую головную боль, покалывание на одной стороне тела, головокружение, потерю координации, ухудшение или потеря периферического зрения.Кроме того, предупредить о надвигающемся инсульте могут внезапная рвота и тошнота.