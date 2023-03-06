Медики рассказали, что распознать инсульт можно по слабости и изменению зрения
При этом важно знать, что не всегда инсульт проявляется характерными симптомами: провисанием одной стороны лица и уголка рта, нарушением мимики, онемением одной руки, парезом рук и нарушением речи.
Помимо этих симптомов при инсульте существуют признаки, которые не столь выражены. Так, по словам медиков, к нетипичным симптомам инсульта можно отнести слабость, чувство усталости, резкую головную боль, покалывание на одной стороне тела, головокружение, потерю координации, ухудшение или потеря периферического зрения.
Кроме того, предупредить о надвигающемся инсульте могут внезапная рвота и тошнота.
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