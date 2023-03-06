Невролог Воронцова назвала признаки «тихого» инсульта, который очень часто пропускают

Апоплексический удар — этим красивым термином в литературе длительное время называли инсульт в результате кровоизлияния. В переводе с латыни апоплексия — это удар, и это слово как нельзя лучше характеризует ситуацию.Многие из нас много слышали об инсульте и могут даже назвать определенные признаки, по которым его можно распознать. Но яркие симптомы при инсульте, будь он ишемический — из-за тромба в сосуде, или геморрагический — разрыв с кровоизлиянием, возникают не всегда. Хотя и редко, но инсульт бывает «тихим», когда тяжелые нарушения кровообращения в мозге происходят без ярких и очевидных симптомов.При развитии катастрофы может не быть выраженных расстройств речи, мышления, изменения можно определить при КТ или МРТ постфактум. Но опасность подобного состояния ничуть не меньше, чем у «классического» инсульта. Почему? На этот вопрос «Доктора Питера» ответила невролог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Татьяна Воронцова.«Тихий» инсульт — самый коварныйИногда первый инсульт проходит для человека практически незамеченным, формируясь как «немой» или «тихий». Но если после этого не предпринимать никаких действий, не лечиться, не проводить профилактику, может развиться уже полномасштабная катастрофа с необратимыми последствиями для здоровья и даже жизни. Из-за того, что ярких и выраженных симптомов у «немого» инсульта нет, люди переносят его на ногах, продолжая нагружать свои сосуды. Выявить проблему может МРТ, которая проводится лишь единицам.Но в головном мозге на фоне инсульта запускаются последовательные процессы, из-за которых страдают неврологические функции, они, в свою очередь, могут вести к деменции.Неужели совсем нет симптомов?Очаги поражения мозга при «тихом» инсульте очень небольшие — обычно от 3–4 мм до 1–2 см. Врачи иногда называют их лакунарными, они обычно повреждают области в глубине больших полушарий. Если поражение затронуло тот участок мозга, где нет области важных функций — речи, памяти, зрения, мышечного тонуса, то серьезных жалоб не будет, человек примет свое состояние за гипертонический криз, отравление, временное недомогание.Тогда понимания того, что был перенесен инсульт, — не будет. Но если даже маленький очаг некроза — гибели клеток мозга — затронет жизненно важные центры, возникает практически типичная клиника инсульта: страдает работа руки и ноги, нарушается речь, «провисает» часть лица.Не всегда о нем узнают сразуТипичных «инсультных» жалоб у «тихой» версии нет, поэтому не всегда ставится и правильный диагноз. Определить его со 100%-ной уверенностью может КТ или МРТ, на снимках будут видны очаги мозга, где клетки погибли. Но определить лакунарные поражения в мозге можно как в день недомогания, так и через несколько месяцев или лет. Изменения в этой области, увы, необратимы.На что обращать вниманиеНа фоне высокого давления может быть головная боль, приступы головокружения — это симптомы, которые могут указывать на сосудистые проблемы, но это не явные признаки инсульта — они возможны и при других проблемах. Но если дополнить это онемением и ослаблением мышц на одной половине тела, расстройствами в речи, изменениями лица (оно как бы провисает с одной стороны) — это может указывать на инсульт.Если эти изменения были не длительными или едва уловимы, инсульт могут пропустить. Но именно в этой ситуации важна последующая профилактика уже более глобальной катастрофы.Почему возникают такие «немые» инсультыЗачастую провокаторами «немого» инсульта становятся поражения мелких артерий в головном мозге — так называемые микроангиопатии. При них просвет артерий сужается, приток крови к мозгу затрудняется, поэтому к клеткам доставляется очень мало кислорода, глюкозы и других питательных веществ.Когда питания и кислорода критически мало — клетки начинают погибать, образуются очаги некроза вокруг пораженных артерий, в тех зонах мозга, которые они питают.Кому стоит беспокоиться в первую очередь?В группу риска по возможному развитию «тихого» инсульта входят люди, в чьей семье много тех, кто страдает болезнями сердца, сосудов, переносил инсульты или инфаркты. Кроме них в группу риска входят:Хронические гипертоники с частыми эпизодами кризов.Люди с различными формами аритмий, которые плохо корректируются препаратами или не лечатся.Те, кто страдает частыми головокружениями, имеет проблемы с артериями шеи, у них определены бляшки в стенках.Высокий уровень холестерина, из-за чего страдают стенки артерий, они становятся жесткими, сужаются.Диабетики, которые имеют длительный стаж болезни и плохо корректируемый уровень сахара.Высокий уровень мочевой кислоты в плазме. Ее наличие повышает вязкость крови, из-за чего артерии закупориваются, поскольку такая вязкая кровь очень плохо проталкивается по сосудам.Всем этим людям нужно регулярно посещать врача, проводить все исследования, которые он порекомендует, и после назначения лечения строго следовать рекомендациям.