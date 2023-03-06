Диета не поможет: 7 болезней, при которых растет живот
Большой живот при лишнем весе — вполне обычная история. Но иногда за ним могут скрываться совсем другие проблемы со здоровьем.
У женщин причиной таких проблем может быть растущая миома матки или опухоль органов женской репродуктивной системы. Об одном из таких случаев сообщали недавно в минздраве Подмосковья. Там 53-летняя женщина жаловалась на увеличившийся живот — он начал доставлять ей дискомфорт в повседневной жизни. Как показало обследование, причиной большого живота оказались две огромные опухоли, образовавшиеся на двух яичниках — размером 35 и 40 сантиметров и общим весом почти в 20 килограммов.
Пластический хирург Илья Алмазов назвал еще 5 возможных причин роста живота.
1. Цирроз печени
Это тяжелое заболевание печени может быть вызвано разными причинами, среди которых гепатит и хронический алкоголизм. После каждого повреждения печень регенерируется, при этом в процессе образуется рубцовая ткань. По мере того как цирроз прогрессирует, образуется все больше и больше рубцовой ткани, что мешает работе органа и в итоге может привести даже к смерти.
При циррозе печени живот увеличивается главным образом из-за асцита — скопления жидкости. Оно возникает из-за разницы давления между слоями брюшины — оболочки, обволакивающей внутренние стороны брюшной полости. Жидкость перемещается между этими слоями и начинает накапливаться — ее объем может достигать 20 литров, вызывая сильное вздутие и боли.
Кроме асцита, цирроз может проявляться
утомлением,
потерей аппетита,
тошнотой,
отеками в ногах, ступнях или лодыжках,
потерей веса,
желтизной кожи и глаз — так называемой желтухой,
у женщин отсутствием менструации, не связанным с менопаузой,
у мужчин — потерей полового влечения, сокращением яичек или увеличением груди (гинекомастия),
рассеянностью,
сонливостью или невнятной речью.
2. Кишечная непроходимость
По сути, это блокировка кишечника, при которой поступившая в организм пища задерживается и не может далее продвигаться по тонкой и толстой кишке. Без лечения заблокированные участки кишечника могут начать отмирать, что приведет к серьезным проблемам — от кишечной непроходимости спасает только операция.
Живот при таком состоянии увеличивается из-за спайки в брюшной полости, возникающей после операции, приема некоторых лекарств, из-за накопления газов и длительных запоров, вызываемых скоплением паразитов или попаданием в ЖКТ «чужеродных» предметов.
Симптомы кишечной непроходимости:
отек и увеличение живота,
внезапные схваткообразные боли в животе,
потеря аппетита,
запор,
рвота,
неспособность опорожнить кишечник.
3. Перитонит
Это воспаление брюшины. Существует два типа этого состояния: спонтанный бактериальный перитонит (возникает при циррозе печени или заболевании почек) и вторичный (развивается из-за разрыва органа в брюшной полости или на фоне других заболеваний). Перитонит также может случиться после серьезной травмы живота.
При перитоните нарушается кровоснабжение, в результате чего кишечнику становится сложно всасывать жидкости и газы — он вытягивается, его микрофлора выходит за свои пределы, в итоге микробы и токсины проникают в кровь и брюшную полость, вызывая инфекции и увеличение объема живота.
Симптомы перитонита:
увеличение живота и чувство распирания в этой части тела,
боль в животе,
вздутие,
лихорадка,
расстройство желудка и рвота,
потеря аппетита,
жажда,
проблемы с дефекацией,
чувство усталости,
уменьшение частоты и объема выделения мочи.
4. Абдоминальное ожирение
Оно приводит к так называемому «яблочному» типу телосложения и чаще встречается у мужчин. Сам по себе такой жир содержит женский гормон эстроген — чем больше жира, тем выше содержание этого гормона, что для мужчин совсем не желательно и серьезно снижает либидо.
В этом случае причиной увеличения живота становится висцеральный жир, который обволакивает печень и другие органы брюшной полости. Эта субстанция метаболически активна, высвобождает жирные кислоты, воспалительные агенты и гормоны, которые в конечном итоге приводят к повышению уровня холестерина, триглицеридов и глюкозы в крови, а также росту артериального давления.
Если у человека избыток висцерального жира, это, как правило, может быть также признаком развития:
сахарного диабета,
гипотиреоза (дисфункция щитовидной железы),
наследственных патологий, связанных с нарушением выработки гормонов в щитовидной или поджелудочной железах, гипофизе.
5. Белковая дистрофия
Это нарушение обмена белка, который в норме составляет до 45-50% от массы всего нашего тела. Дело в том, что белок не депонируется в организме — иначе говоря, не накапливается. Поэтому при его дефиците человек начинает терять вес, у него снижается уровень белка в крови, появляются отеки и вздутие живота, начинают страдать физическое и умственное развитие.
Как и при циррозе печени, при белковой дистрофии увеличение живота связано с асцитом. Только здесь этот симптом будет говорить о недоедании и недостатке поступления белка в организм.
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