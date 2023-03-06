Диета не поможет: 7 болезней, при которых растет живот

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Большой живот — не всегда признак того, что кто-то очень любит поесть. Иногда эта часть тела начинает расти из-за серьезных заболеваний, которые могут довести вплоть до летального исхода.Большой живот при лишнем весе — вполне обычная история. Но иногда за ним могут скрываться совсем другие проблемы со здоровьем.У женщин причиной таких проблем может быть растущая миома матки или опухоль органов женской репродуктивной системы. Об одном из таких случаев сообщали недавно в минздраве Подмосковья. Там 53-летняя женщина жаловалась на увеличившийся живот — он начал доставлять ей дискомфорт в повседневной жизни. Как показало обследование, причиной большого живота оказались две огромные опухоли, образовавшиеся на двух яичниках — размером 35 и 40 сантиметров и общим весом почти в 20 килограммов.Пластический хирург Илья Алмазов назвал еще 5 возможных причин роста живота.1. Цирроз печениЭто тяжелое заболевание печени может быть вызвано разными причинами, среди которых гепатит и хронический алкоголизм. После каждого повреждения печень регенерируется, при этом в процессе образуется рубцовая ткань. По мере того как цирроз прогрессирует, образуется все больше и больше рубцовой ткани, что мешает работе органа и в итоге может привести даже к смерти.При циррозе печени живот увеличивается главным образом из-за асцита — скопления жидкости. Оно возникает из-за разницы давления между слоями брюшины — оболочки, обволакивающей внутренние стороны брюшной полости. Жидкость перемещается между этими слоями и начинает накапливаться — ее объем может достигать 20 литров, вызывая сильное вздутие и боли.Кроме асцита, цирроз может проявлятьсяутомлением,потерей аппетита,тошнотой,отеками в ногах, ступнях или лодыжках,потерей веса,желтизной кожи и глаз — так называемой желтухой,у женщин отсутствием менструации, не связанным с менопаузой,у мужчин — потерей полового влечения, сокращением яичек или увеличением груди (гинекомастия),рассеянностью,сонливостью или невнятной речью.2. Кишечная непроходимостьПо сути, это блокировка кишечника, при которой поступившая в организм пища задерживается и не может далее продвигаться по тонкой и толстой кишке. Без лечения заблокированные участки кишечника могут начать отмирать, что приведет к серьезным проблемам — от кишечной непроходимости спасает только операция.Живот при таком состоянии увеличивается из-за спайки в брюшной полости, возникающей после операции, приема некоторых лекарств, из-за накопления газов и длительных запоров, вызываемых скоплением паразитов или попаданием в ЖКТ «чужеродных» предметов.Симптомы кишечной непроходимости:отек и увеличение живота,внезапные схваткообразные боли в животе,потеря аппетита,запор,рвота,неспособность опорожнить кишечник.3. ПеритонитЭто воспаление брюшины. Существует два типа этого состояния: спонтанный бактериальный перитонит (возникает при циррозе печени или заболевании почек) и вторичный (развивается из-за разрыва органа в брюшной полости или на фоне других заболеваний). Перитонит также может случиться после серьезной травмы живота.При перитоните нарушается кровоснабжение, в результате чего кишечнику становится сложно всасывать жидкости и газы — он вытягивается, его микрофлора выходит за свои пределы, в итоге микробы и токсины проникают в кровь и брюшную полость, вызывая инфекции и увеличение объема живота.Симптомы перитонита:увеличение живота и чувство распирания в этой части тела,боль в животе,вздутие,лихорадка,расстройство желудка и рвота,потеря аппетита,жажда,проблемы с дефекацией,чувство усталости,уменьшение частоты и объема выделения мочи.4. Абдоминальное ожирениеОно приводит к так называемому «яблочному» типу телосложения и чаще встречается у мужчин. Сам по себе такой жир содержит женский гормон эстроген — чем больше жира, тем выше содержание этого гормона, что для мужчин совсем не желательно и серьезно снижает либидо.В этом случае причиной увеличения живота становится висцеральный жир, который обволакивает печень и другие органы брюшной полости. Эта субстанция метаболически активна, высвобождает жирные кислоты, воспалительные агенты и гормоны, которые в конечном итоге приводят к повышению уровня холестерина, триглицеридов и глюкозы в крови, а также росту артериального давления.Если у человека избыток висцерального жира, это, как правило, может быть также признаком развития:сахарного диабета,гипотиреоза (дисфункция щитовидной железы),наследственных патологий, связанных с нарушением выработки гормонов в щитовидной или поджелудочной железах, гипофизе.5. Белковая дистрофияЭто нарушение обмена белка, который в норме составляет до 45-50% от массы всего нашего тела. Дело в том, что белок не депонируется в организме — иначе говоря, не накапливается. Поэтому при его дефиците человек начинает терять вес, у него снижается уровень белка в крови, появляются отеки и вздутие живота, начинают страдать физическое и умственное развитие.Как и при циррозе печени, при белковой дистрофии увеличение живота связано с асцитом. Только здесь этот симптом будет говорить о недоедании и недостатке поступления белка в организм.