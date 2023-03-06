Названы вредные для здоровья эффекты от употребления миндаля

Как может вредить здоровью суперполезный, на первый взгляд, миндаль?Миндаль часто называют одним из самых полезных для здоровья орехов – он богат антиоксидантами, витамином Е, белком и клетчаткой, помогает регулировать уровень сахара и холестерина в крови, нормализовать артериальное давление. Но любителям миндаля следует знать: употребление этого ореха может давать негативные эффекты – прежде всего, в тех случаях, когда он поедается сверх нормы (30-35 граммов в день).Что же может произойти?Проблемы с пищеварением. Если не соблюдать диетический норматив, миндаль может вызвать запор, вздутие живота и расстройство желудка – это происходит из-за высокого содержания в нем клетчатки.Снижение усвоения питательных веществ. Многие знают: есть клетчатку очень важно для здоровья. Но большое количество содержащих ее продуктов (миндаль в этом плане – чемпион) мешает усваиваться питательным веществам, включая магний, кальций, цинк и другие. Злоупотреблять клетчаткой вредно, она не дает всасываться микроэлементам в кровь, связывает их и выводит из тела со стулом.Увеличение веса. Миндаль богат жирами и калориями: 100 граммов ореха дают 50 граммов жира. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, пристрастие к миндалю может навредить здоровью, повысив риск жироотложения.Аллергия. Миндаль иногда вызывает синдром оральной аллергии, при котором возникает першение в горле, зуд вокруг рта, отек языка и губ. Кроме того, орехи могут вызывать аллергическую реакцию, называемую анафилаксией, – это состояние является жизнеугрожающим.Камни в почках. Миндаль богат оксалатами, природными соединениями, встречающимися в растениях. Если оксалаты проникают в организм в значительном объеме, это может вести к образованию камней и даже к почечной недостаточности, об этом проинформировало издание Times of India.