Для заботы о здоровье своего мозга употребляйте эти семь продуктов*

На состояние и функционал головного мозга оказывают влияние множество факторов. Один из них — гармоничное питание. Есть ряд продуктов, которые оказывают на этот орган позитивное влияние.На интернет-ресурсе ИноСМИ эксперт по центральной нервной системе человека рассказал о том, как поддерживать активность мозга с помощью грамотного питания. Назвал несколько продуктов, особенно полезных мозгу.1.Репчатый лук. В этом овоще высока концентрация антиоксидантов и пробиотиков. Известны его противовоспалительные свойства и способность укреплять иммунитет. Что крайне важно для здоровья мозга.2. Яйца. Сдержат витамины A, D, B12, благотворно действующие на память. А тирозин помогает эффективно осуществлять передачу сигналов между нейронами.3. Киви. Способствует улучшению работы сосудов, укрепляет память за счет богатого содержания антиоксидантов и витаминов широкого спектра.4. Черника. Работает аналогично киви. Тоже высокая концентрация антиоксидантов. Плюс ко всему эта ягода помогает защищаться от стресса.5. Продукты с высоким содержанием витаминов группы В. Такие как рыба, мясо, зелень, бобовые, йогурт. Оказывают общее оздоравливающее действие, улучшают память и реакцию.6. Продукты с омега-3. Способствуют укреплению тонуса сосудов, Повышают продуктивность когнитивных функций. Этими жирными кислотами богаты авокадо, соя, орехи, жирные сорта рыбы.7. Вода. Обезвоживание чревато выбросом кортизола, гормона, ухудшающего память. В целом мозг «подсыхает» и значительно снижает активность.Понятно, что это не лекарства. И даже в качестве профилактики подойдут не все и не всем. Посоветоваться с врачом все же стоит, поскольку реакция каждого организма индивидуальна.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний