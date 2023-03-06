Как понять, что у вас обезвоживание: 5 признаков, что организму не хватает воды

Не только жажда говорит об этом.Причинами для уменьшения объёма жидкости в организме могут быть потери натрия и воды из-за:кожи: пот, ожоги и другие дерматологические заболевания;желудочно-кишечного тракта: рвота, диарея, кровотечение и наружный дренаж после операции;почек: эффекты диуретиков, некоторые заболевания почек и надпочечников;накопления жидкости в организме в виде кишечной непроходимости, повреждения тканей, при переломе.На какие 5 симптомов обращать внимание при подозрении обезвоживания?ЖаждаЖелание пить – один из самых важных симптомов, который спасает жизнь человека. При этом слизистые языка и щёк становятся сухими, слюна вырабатывается меньше. Иногда даже полоскание рта может уменьшить это чувство.Важно помнить, что не все напитки стоит употреблять при жажде. Например, сладкие и крепкие напитки (чай, кофе), наоборот, выводят жидкость из организма. Обычная вода в этом случае — лучшее средство.Снижение тонуса и упругости кожиЕсли кожу на бедре, голени или предплечье защемить у молодых людей без обезвоживания, она сразу же вернётся в нормальное состояние при отпускании. Потеря жидкости приводит к снижению тургора кожи, и после снятия зажима эпидермис медленнее уплощается.Снижение давленияДля взрослых давление менее 90/60 мм.рт.ст. может привести не только к головокружению, особенно при вертикализации тела, но и к таким тяжёлым осложнениям, как шок.Шок — это снижение кровотока в тканях, что значимо нарушает их функцию и может привести к смерти. Снижение объёма крови более чем на 30% может быть причиной этого состояния.Мышечная слабостьУсталость, утомляемость также могут быть симптомами обезвоживания. Кроме того, нарушения соотношения электролитов в крови могут привести к судорогам — непроизвольному сокращению мышцы без периода её расслабления. Для этого состояния характерно снижение магния и кальция.Изменения в анализах крови и мочиТакие показатели служат дополнительным индикатором обезвоживания. Уменьшение объёма мочи связано с тем, что почки меньше её выводят.В общем анализе крови можно увидеть повышение гематокрита, так как он отражает соотношение красных клеток крови к общему объёму жидкости крови. Также могут повышаться альбумин и креатинин как одни из показателей работы почек.Знание и своевременная диагностика обезвоживания помогут избежать тяжёлых осложнений.Для взрослого человека норма употребления воды составляет 25–30 мл/кг в день, но потребность может увеличиваться в зависимости от физической активности, питания и различных заболеваний. Однако лучшим помощником в определении объёма нормы воды является ваш собственный организм.