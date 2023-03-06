3 небанальных факта о груди, которые стоит знать каждой

Какие моменты вы могли упустить об одном из важнейших женских органовМного ли вы знаете о своей груди? Большинство знает лишь о том, что женская грудь — одна из важнейших эрогенных зон. Мы же решили выяснить другие факты об этом, без сомнений, важнейшем органе.Нет, ее нельзя увеличить самостоятельноДиеты, массажи и советы подруг никак не помогут увеличить и тем более уменьшить грудь. Многие женщины до сих пор пытаются что-то изменить с помощью отдельных продуктов и физических упражнений. Некоторые специалисты говорят о том, что можно лишь повысить упругость груди с помощью нескольких асан в йоге, а также при регулярном выполнении сета упражнений для общего поддержания организма. Однако кардинальные изменения может внести лишь пластический хирург, однако, перед такой операцией важно взвесить все «за» и «против».Сон на животе меняет форму грудиЕсли с размером все понятно, то форма груди все же может измениться из-за вашего образа жизни. Мы не говорим о рождении ребенка, когда грудь так или иначе изменяет форму, даже неправильная поза для сна может принести немало неприятностей. Американские ученые пришли к выводу, что постоянный сон на животе приводит к тому, что женская грудь становится более плоской под давлением массы тела. В особой группе риска женщины с объемной грудью. Будьте осторожны.В течение месяца грудь может менятьсяМногие женщины пугаются того факта, что в разные дни месяца грудь может начать беспокоить. Однако, по мнению специалистов, это норма. Дело не столько в размере, сколько в ощущениях — после менструации грудь может быть более мягкой, чем за пару дней до начала цикла, а в период овуляции женщина может ощущать тянущую боль и невозможность прикоснуться к груди из-за неприятных ощущений. Кроме того, некоторые женщины могут заметить, что грудь стала немного бугристой — все дело в дополнительном эстрогене, который особенно мощно вырабатывается примерно за неделю до менструации.