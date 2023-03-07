Ученые доказали опасность туалетной бумаги

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Специалисты из Университета Флориды подтвердили, что в туалетной бумаге содержатся химические вещества, несущие потенциальную угрозу человеческому здоровью. Согласно исследованию, в состав туалетной бумаги входят соединения PFAS. Это пер- и полифторалкильные вещества, главный элемент которых - фтор. Эти соединения могут накапливаться в сточных водах, а затем попадать в дождевую воду, рыбу и морепродукты.Эксперты относят вещества PFAS к разряду "вечной химии", так как они могут сохранять устойчивость в течение тысячелетий, а также накапливаться в окружающей среде и даже человеческом организме.На некоторых производствах соединения PFAS используются при переработке древесины в целлюлозу. Таким образом они попадают и в туалетную бумагу, а затем в сточные воды через канализацию.Вещества PFAS могут спровоцировать развитие рака, печеночной недостаточности, заболевания щитовидной железы, астмы, бронхита, бесплодия, диабета 2 типа и детского ожирения.Ученые смогли выделить PFAS из бумаги и твердого ила в сточных водах, самым распространенным оказалось вещество - дизамещенные полифторалкилфосфаты (diPAP). Кроме туалетной бумаги, источниками PFAS могут быть косметика и средства личной гигиены, грязеотталкивающие покрытия на текстиле, пестициды, пена для пожаротушения, антипригарная посуда, огнеустойчивые пропитки, пятновыводители, коробки для пиццы, контейнеры для еды на вынос, упаковки для пищевых продуктов.