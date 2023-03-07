Ученые доказали опасность туалетной бумаги
Эксперты относят вещества PFAS к разряду "вечной химии", так как они могут сохранять устойчивость в течение тысячелетий, а также накапливаться в окружающей среде и даже человеческом организме.
На некоторых производствах соединения PFAS используются при переработке древесины в целлюлозу. Таким образом они попадают и в туалетную бумагу, а затем в сточные воды через канализацию.
Вещества PFAS могут спровоцировать развитие рака, печеночной недостаточности, заболевания щитовидной железы, астмы, бронхита, бесплодия, диабета 2 типа и детского ожирения.
Ученые смогли выделить PFAS из бумаги и твердого ила в сточных водах, самым распространенным оказалось вещество - дизамещенные полифторалкилфосфаты (diPAP). Кроме туалетной бумаги, источниками PFAS могут быть косметика и средства личной гигиены, грязеотталкивающие покрытия на текстиле, пестициды, пена для пожаротушения, антипригарная посуда, огнеустойчивые пропитки, пятновыводители, коробки для пиццы, контейнеры для еды на вынос, упаковки для пищевых продуктов.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий