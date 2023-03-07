18 признаков депрессии, которые мы слишком часто игнорируем

Депрессия подкрадывается незаметно — человек может принимать ее за банальную усталость, выгорание, мигрень, ОРВИ и временную апатию. Однако порой повод для беспокойства действительно есть.Депрессивное состояние не появляется из ниоткуда и редко бывает абсолютно незаметным для человека и окружающих его людей. Есть ряд тревожных звоночков, которые могут навести на мысль о таком состоянии — их перечислили коллеги из Psychologies.Чрезмерная импульсивность «творческой натуры»Творческая натура не всегда предполагает вспыльчивость, а вспыльчивость — не обязательно явный признак творческой натуры. В то же время специалисты утверждают, что связь между импульсивностью и депрессией есть.Вспыльчивость может обернуться агрессией — ведь борьба с резкими переменами настроения рано или поздно истощает человека. В итоге любая мелочь может превратиться в каплю, которая переполняет чашу, — и горе тому человеку, что попался в этот момент под руку. После срыва человеку может быть очень стыдно.Стены вокруг себяЛюди, которые близки к депрессии, часто чертят вокруг себя четкие границы, держат дистанцию с остальными и замалчивают свои проблемы. Они прекрасно скрывают свои эмоции, уходят от неудобных вопросов, но со стороны выглядят абсолютно жизнерадостными.Личные вопросы они обходят стороной, так как не хотят казаться в глазах других беспомощными и слабыми — и предпочитают слушать про чужие проблемы.А вот если человек робко упоминает о том, что ему плохо, — это можно квалифицировать как слабый крик о помощи, и его ни в коем случае нельзя игнорировать.«Меня все бросили»Людям в депрессии сложно впускать в свою жизнь других людей, так как они предпочитают, чтобы в таком состоянии их не видели. Иногда они решаются на это, но сталкиваются с недоумением тех, кому приходится с ними общаться. В итоге в голову приходит опасная мысль: если кто-нибудь узнает о твоей депрессии, ты останешься совершенно один — а значит, надо скрывать свое положение.Странное отношение к едеСегодня аппетита нет совсем, завтра — волчий голод и хочется смести все на своем пути? Вес прыгает? Возможно, вы близки к расстройству пищевого поведения — например, пытаетесь активировать нейромедиатор серотонин с помощью мороженого или пачки чипсов. Он действительно поднимает настроение и снижает уровень тревоги — но это лишь говорит о том, что вам действительно плохо.Плохой сонДепрессия часто коррелирует с нарушениями сна — мозг то выделяет мелатонин сверх меры, и вы засыпаете посреди рабочего дня, то отказывается делать это, и вы ворочаетесь целую ночь. Важно понимать, что адекватный сон — это залог психического и физического здоровья, и нужно вовремя среагировать, когда с ним начинаются проблемы.Навязчивые мыслиКак часто вы пытаетесь отрефлексировать свои поступки и мысли? Это полезная практика, но иногда размышления о том, что все должно быть не так, становятся навязчивыми. И вот голова уже забита мыслями о прошлом, прокручиванием диалогов, которые никогда не случатся… и вы уже как будто выпали из вашей настоящей жизни.Демонстрируется независимостьМы привыкли восхищаться людьми, которые не просят ни у кого помощи, стараются справляться со всеми проблемами самостоятельно, выглядят самодостаточными и сильными. Однако на самом деле они могут быть уверенными, что до них никому нет дела — и что ни на кого в этом мире они не могут положиться так, как на самих себя. В итоге за независимостью могут скрываться усталость, одиночество и… депрессия.Мрачная картина мираПессимизм — пожалуй, самое яркое проявление депрессии. Установка «готовься к худшему, чтобы не разочароваться» может казаться прагматичной, но на деле человеку порой просто очень плохо. Возможно, с ним стоит поговорить по душам и прямо сейчас.Окружить себя ритуаламиЗамечаете, что стараетесь каждый день выходить на прогулку в то или иное время? Ни за что не пропускаете вечерний сеанс ванны с пенкой и музыкой в наушниках? Быть может, это ваш способ спастись от тревоги, которая вот-вот перерастет в депрессию.Байки о себеВозможно, у вас богатое воображение или же вы великий мистификатор — но так же вероятно, что вы в депрессии. И выдумываете различные байки в разговоре с другими для того, чтобы никто не подозревал, как вам плохо. Истории часто выдумывают люди, которые пытаются справиться с душевной болью с помощью алкоголя или селф-харма.Суицидальные мыслиНа самом деле депрессия не всегда означает желание умереть, но она совершенно точно искажает восприятие жизни и смерти — оно становится более обостренным. И, конечно, человек чаще думает о бессмысленности своего существования.ИпохондрияВнимание к сигналам своего организма усиливается — человеку кажется, что у него ноют суставы, болит голова, ломит в глазах. Когда приближается депрессия, кажется, что телесные ощущения — это то, на чем человек сконцентрирован больше всего.Поиск смысловПоиски цели и смысла жизни обычно не наталкивают на мысли о депрессии, но на самом деле человек, который все время озабочен экзистенциальными вопросами, может быть в депрессии. Ему постоянно нужно чувствовать себя важным и нужным, делать что-то, чтобы не разочароваться в самом себе. Подоплекой могут быть низкая оценка и гипертрофированный уровень тревоги.Потребность в любви и признанииРазумеется, всем нам нужна любовь, и больше всего на свете мы мечтаем о том, чтобы наши заслуги признавали — наши родные, друзья, коллеги, подписчики в соцсетях. Однако у депрессивных людей потребность в этом обостряется. В таком случае они усиленно пытаются нравиться всем вокруг.Смена образа жизниИногда человек решается кардинально поменять все вокруг себя — и себя в том числе. Резко начинает заниматься спортом, переезжает, продает квартиру, разводится — такие радикальные перемены могут говорить о том, что он пытается справиться с накатившей депрессией.ИзбеганиеИногда люди ненадолго исчезают — перестают отвечать на сообщения, звонки, пропускают встречи с друзьями и прикидываются больными, чтобы не пойти на работу. Это может сигнализировать о том, что они в депрессии — и просто не в силах натянуть на лицо жизнерадостную маску и выйти в люди.Компульсивное поведениеОбсессии (навязчивые мысли) мы уже обсудили — теперь перейдем к компульсиям. Чтобы вернуть себе уверенность в том, что вы контролируете свою жизнь, вы можете спасаться повторением определенных действий. Это может быть фанатичная уборка, которой вы занимаетесь каждый день, чтобы привести в порядок свою жизнь, или привычка выдавливать прыщи на лице — что, кстати, квалифицируется как селф-харм.Глаза в полВзгляд обычно прячут неуверенные в себе люди, но также и те, кто находится в депрессии. У них самооценка тоже падает практически до нуля, и из-за этого во время беседы вам никак не поймать их взгляд. Если у вас возникает ощущение такой отчужденности — возможно, человек переживает не лучшие времена.